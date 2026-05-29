지방선거 사전투표 첫날…투표소 어디서든 투표 가능

<앵커>



이틀 동안 진행되는 6월 지방선거 사전투표가 지금 막 시작됐습니다. 어느 투표소든 신분증만 갖고 가시면 됩니다. 사전투표소에 나가 있는 저희 취재기자 연결해 보겠습니다.



김민준 기자, 이른 시각부터 투표하러 온 시민들이 이제 하나둘 보이네요.



<기자>



저는 서울 용산구 이촌 1동에 마련된 사전 투표소에 나와 있습니다.



방금 전인 오전 6시부터 사전 투표가 예정대로 시작됐습니다.



정신없이 바쁜 평일 아침임에도 출근 전에 잠시 시간을 내서 소중한 한 표를 행사하려는 유권자들이 이곳 투표소로 하나둘 모여들고 있습니다.



유권자라면 제가 있는 이곳 이촌동을 포함해서 전국에 마련된 투표소 3천571개소에서 실제 주소지와 무관하게 어디서나 투표하실 수 있습니다.



사전 투표는 오늘(29일)과 내일, 이틀 동안 아침 6시부터 오후 6시까지 진행될 예정입니다.



주민등록증이나 여권, 운전면허증처럼 사진이 붙은 신분증이 있다면 투표에 참여하실 수 있습니다.



모바일 신분증도 사용하실 수 있는데요, 화면캡처 등 미리 저장해둔 이미지는 인정되지 않고 반드시 모바일 신분증 앱을 실행해서 현장에서 확인을 받아야 합니다.



대부분 지역 유권자는 광역단체장, 기초단체장, 교육감 등 총 7장의 투표용지를 받으며, 세종과 제주 유권자들은 각각 4장의 투표용지를 받습니다.



국회의원 재·보궐 선거가 치러지는 지역 유권자들은 여기에 1장의 투표용지를 추가로 받게 됩니다.



자신의 주소지 이외 지역에서 투표하는 '관외 사전투표자'는 투표용지와 함께 회송용 봉투도 받는데, 용지를 봉투에 넣고 봉합한 뒤에 투표함에 넣으셔야 합니다.



투표 인증사진은 투표소 밖에서만 촬영이 가능하고, 기표한 투표지 자체를 촬영하는 행위는 엄격하게 금지됩니다.



(영상취재 : 설민환, 영상편집 : 유미라)