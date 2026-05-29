1. 오늘부터 사전 투표…투표소 어디서든 투표 가능



6·3 지방선거 사전투표가 오늘(29일)부터 이틀 동안 진행됩니다. 신분증만 있으면 전국 어느 투표소에서든 사전투표를 할 수 있습니다.



2. 정원오 46% 오세훈 35%…전재수 45% 박형준 36%



SBS가 실시한 여론조사에서 서울시장 후보 지지율은 민주당 정원오 후보 46%, 국민의힘 오세훈 후보 35%로 정 후보가 앞섰습니다. 부산시장 후보 지지율은 민주당 전재수 후보가 45%, 국민의힘 박형준 후보가 36%로 나타났습니다.



3. '철거 작업' 재개…"내일 경의선 첫차부터 정상 운행"



3명이 숨지고 3명이 다친 붕괴 사고 이후 중단됐던 서소문 고가차도 철거 공사가 오늘 새벽부터 다시 시작됐습니다. 서울시는 내일 새벽 5시까지 모든 작업을 마치고 운행이 중단된 열차들은 내일 첫차부터 다시 정상편성하겠다는 계획입니다.



4. "나쁜 합의 맺지 않을 것"…"트럼프 승인만 남아"



베선트 미국 재무장관이 이란과의 종전협상과 관련해 나쁜 합의를 맺지 않을 거라면서 미국의 인내심은 무한하지 않다고 압박했습니다. 미국의 한 매체는 미국과 이란이 종전 양해각서에 합의했고, 트럼프 대통령의 최종 승인만 남은 상태라고 보도했습니다.