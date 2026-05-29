'트럼프 얼굴' 250불 지폐 추진…법적 장벽에 현실화 의문

▲ 트럼프 초상화가 그려진 250달러 지폐

미국 건국 250주년을 기념해 도널드 트럼프 대통령의 얼굴을 넣은 250달러짜리 지폐를 발행하는 방안이 행정부 내에서 추진되고 있다고 워싱턴포스트(WP)가 현지시간 28일 보도했습니다.브랜든 비치 미 연방 재무관 등 행정부 인사들은 조폐국에 트럼프 대통령의 초상화가 담긴 250달러짜리 지폐 시안을 제작하도록 압박해왔다고 해당 사안을 잘 아는 전·현직 직원 4명이 전했습니다.비치 재무관이 직접 지폐 시안 디자인을 제공하기도 했는데, 이는 250달러 지폐 중앙에 트럼프 대통령의 얼굴이 들어가고 양옆에는 트럼프 대통령과 스콧 베선트 재무장관의 서명이 각각 담긴 형태인 것으로 전해졌습니다.해당 시안을 디자인한 영국 화가 이안 알렉산더는 트럼프 대통령과 관련 내용을 논의했으며, 트럼프 대통령이 건국 250주년 기념 로고를 추가하는 등 자신의 원안 디자인을 일부 수정한 뒤 최종 승인했다고 말했습니다.다만 현행법상 지폐에는 사망한 인물의 초상화만 넣을 수 있게 돼 있어 내부 반발도 적지 않았던 것으로 알려졌습니다.이에 반대하던 패트리샤 솔리메네 인쇄국장은 지난달 다른 부서로 전보 조치됐다고 WP는 전했습니다.앞서 일부 공화당 의원들이 트럼프 대통령의 초상을 250달러 지폐에 실을 수 있게 하는 법안을 지난해 발의했으나, 별다른 진전은 없는 상태입니다.재무부 대변인은 성명을 통해 해당 법안이 통과된다면 조폐국은 250달러 지폐 제작에 적극적으로 나설 것이라고 밝혔습니다.그러면서 법안 통과 전에 "직원들에게 지폐를 인쇄하라고 요청한 적은 없다"고 덧붙였습니다.이런 가운데, 트럼프 대통령의 서명이 들어간 100달러 지폐는 인쇄가 진행 중인 것으로 파악됐다고 WP는 전했습니다.앞서 재무부는 건국 250주년을 기념하는 차원에서 신규 발행 달러 지폐에 트럼프 대통령의 서명을 인쇄하는 방안을 추진한다고 밝힌 바 있습니다.현직 대통령의 서명이 담긴 지폐 발행을 금지하는 법 규정은 없습니다.트럼프 2기 행정부 들어 정부 기관 곳곳에서 트럼프 대통령의 이름을 전면에 내세우는 사례가 늘어나고 있습니다.워싱턴DC의 대표 공연장인 케네디센터는 명칭이 '트럼프 케네디 센터'로 변경됐고, 연방정부의 어린이 자산 형성 프로그램은 '트럼프 계좌'라는 이름으로 오는 7월 공식 출시됩니다.또 100만 달러, 우리돈 약 15억 원을 내면 영주권을 주는 '트럼프 골드카드'와, 미국 해군의 신형 전함에 '트럼프급 전함'이라는 이름을 붙이기로 한 것도 사례로 꼽힙니다.(사진=X(엑스) 이미지 캡처, 연합뉴스)