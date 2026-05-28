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미국 4월 PCE물가 전년 대비 3.8%↑…약 3년 만 최고

한성희 기자
작성 2026.05.28 23:05 조회수
미국 4월 PCE물가 전년 대비 3.8%↑…약 3년 만 최고
▲ 뉴욕 브루클린의 한 슈퍼마켓

미·이란 전쟁에 따른 고유가 충격으로 4월 들어 미국의 개인소비지출(PCE) 가격지수 상승률이 약 3년 만에 가장 높은 수준을 기록했습니다.

미 상무부는 4월 PCE 가격지수가 전년 동월 대비 3.8% 상승했다고 현지시간 28일 발표했습니다.

2023년 5월 4.0% 상승한 이후 2년 11개월 만의 가장 큰 상승률입니다.

전월 대비로는 0.4% 올랐습니다.

에너지와 식료품을 제외한 근원 PCE 가격지수는 전년 동월 대비 3.3% 올라, 2023년 10월 이후 최고치를 기록했습니다.

전월 대비로는 0.2% 오른 수치입니다.

전년 대비 상승률은 대표지수와 근원지수 모두 다우존스가 집계한 전문가 전망치에 모두 부합했습니다.

다만, 전월 대비 상승률은 대표지수와 근원지수 각각 전문가 전망을 0.1%포인트 밑돌았습니다.

PCE 가격지수 상승률은 이란 전쟁발 고유가 충격으로 지난 2월 이후 상승 폭이 확대 양상을 보이고 있습니다.

PCE 가격지수는 가계가 소비하는 재화·서비스 가격을 반영하는 물가 지표로, 연방준비제도 FED는 '2% 물가상승률'이라는 통화정책 목표 달성 여부를 판단할 때 이를 기준으로 삼습니다.

(사진=게티이미지코리아)
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