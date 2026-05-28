뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

KIA, '호랑이 기운'으로 거침없이 6연승…황동하 시즌 5승째

유병민 기자
작성 2026.05.28 22:39 조회수
KIA, '호랑이 기운'으로 거침없이 6연승…황동하 시즌 5승째
▲ 시즌 5승째를 수확한 황동하

프로야구 KIA 타이거즈가 키움 히어로즈와 주중 3연전을 모두 승리하고 6연승을 달렸습니다.

KIA는 오늘(28일) 서울 고척스카이돔에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 정규시즌 키움과 방문 경기에서 5대 0으로 완승했습니다.

시즌 28승 1무 22패를 거둔 KIA는 4위를 지킨 것과 동시에 상위권 도약 발판을 마련했습니다.

키움은 5연패를 당해 20승 1무 31패, 리그 최하위에 머물렀습니다.

시즌 중반 선발진에 합류해 연승 행진을 펼치는 KIA 황동하가 '새끼 호랑이' 같은 투구를 뽐냈습니다.

황동하는 키움 타선을 6이닝 동안 4피안타 1볼넷 5탈삼진 무실점으로 봉쇄하고 시즌 5승 무패를 마크했습니다.

이번 달 5경기에 선발로 등판해 4승 무패, 평균자책점 1.48을 기록해 5월 KBO리그 최우수선수(MVP) 강력한 후보로 떠올랐습니다.

황동하가 호투를 이어가는 동안 타선도 적절하게 득점을 지원했습니다.

김선빈은 2회 선제 결승 적시타를 때린 데 이어 2대 0으로 앞선 5회에도 투아웃 후 1타점 적시타를 날렸습니다.

8회에는 한준수와 한승연, 박민이 3연속 안타를 터트리고 원아웃 후 김호령이 적시타를 날려 5대 0으로 달아나 쐐기를 박았습니다.

(사진=KIA 타이거즈 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 지방선거
유병민 기자 사진
유병민 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지