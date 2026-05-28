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SBS 지방선거 마지막 여론조사…'부동산 정책', '특검의 공소취소권' 여론은?

하정연 기자
작성 2026.05.28 20:11 조회수
SBS 지방선거 마지막 여론조사…'부동산 정책', '특검의 공소취소권' 여론은?
내일부터 이틀간 6.3 지방선거의 사전투표가 실시되는 가운데 SBS가 서울과 부산의 유권자들을 대상으로 정책 현안에 대한 여론조사를 진행했습니다.

오늘(28일)부터 선거 당일까지 이뤄진 여론조사의 결과는 밝히면 안 되는, 공표금지 기간이 시작됐는데 SBS는 금지기간 이전인 지난 25일부터 어제까지 사흘 동안 여론조사를 실시했습니다.

우선 현 정부 출범 이후 발표된 대출 규제와 수도권 토지거래허가구역 지정, 그리고 수도권 주택 공급 확대 등 정부의 부동산 정책을 어떻게 생각하는지 물었습니다.

부동산 CG1

서울 응답자는 잘하고 있다 46, 잘못하고 있다 40%였고, 부산은 잘하고 있다 45, 잘못하고 있다 38%로 나타났습니다.

부동산 CG2

장기보유특별공제 제도를 개편해, 실제 거주는 하지 않으면서 장기 보유한 주택의 양도소득세 공제 혜택을 축소 혹은 폐지하는 것에 대해선, 서울 응답자의 53%는 찬성, 32%는 반대였고, 부산은 55%가 찬성, 31%가 반대였습니다.

부동산 CG3

부동산 정책을 제외한 경제 정책 중에서 정부가 가장 힘을 쏟아야 할 분야는 뭐라고 생각하는지 묻는 질문엔, 서울은 첨단 산업 육성 25, 내수 회복 등 25, 청년·취약 계층 지원 20%순으로 꼽았습니다.

부동산 CG4

부산의 경우 청년·취약 계층 지원 정책 25, 내수 회복 등 23, 첨단 산업 육성 19%순이었습니다.

부동산 CG5

최근 여당이 발의한 '조작기소 의혹 특검법'에 따른 특검이 공소취소 권한을 갖는 것에 대해선 서울은 찬성 34%, 반대 45%였고, 부산은 찬성 33%, 반대 46%로 조사됐습니다.

이번 조사는 SBS가 여론조사기관 입소스에 의뢰해 지난 25일부터 27일까지 사흘 동안 무선 전화면접조사로 서울 유권자 802명, 부산 유권자 804명의 응답을 얻었고, 서울 응답률 10.8%, 부산 응답률 14.5%, 표본 오차는 모두 95% 신뢰 수준에 ±3.5%p입니다.

▶ SBS 서울 여론조사 설문지 보기
▶ SBS 부산 여론조사 설문지 보기

▶ SBS 서울 여론조사 통계표 보기
▶ SBS 부산 여론조사 통계표 보기
 
<조사 개요>

의뢰 기관 : SBS
수행 기관 : 입소스 주식회사(IPSOS)
조사 지역 : 서울, 부산
조사 일시 : 2026년 5월 25일~27일
조사 대상 : 서울, 부산 선거구에 거주하는 유권자 (만 18세 이상 남녀)
조사 방법 : 무선 전화면접조사
표본크기 : 서울 802명, 부산 804명 (표본오차 : 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p)
표집방법 : 성, 연령, 지역 할당 후 무선 가상번호 추출
피조사자 선정방법 : 성/연령/지역 비례에 따른 할당추출
응답률 : 서울 10.8%, 부산 14.5%
가중치 부여 방식 : 성별, 연령별, 지역별 가중값 부여 (셀 가중), (2026년 4월 말 행정안전부 주민등록 인구 기준)

자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 또는 SBS 홈페이지에서 보실 수 있습니다.
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