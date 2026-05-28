SBS 지방선거 마지막 여론조사…'부동산 정책', '특검의 공소취소권' 여론은?

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<조사 개요>



의뢰 기관 : SBS

수행 기관 : 입소스 주식회사(IPSOS)

조사 지역 : 서울, 부산

조사 일시 : 2026년 5월 25일~27일

조사 대상 : 서울, 부산 선거구에 거주하는 유권자 (만 18세 이상 남녀)

조사 방법 : 무선 전화면접조사

표본크기 : 서울 802명, 부산 804명 (표본오차 : 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p)

표집방법 : 성, 연령, 지역 할당 후 무선 가상번호 추출

피조사자 선정방법 : 성/연령/지역 비례에 따른 할당추출

응답률 : 서울 10.8%, 부산 14.5%

가중치 부여 방식 : 성별, 연령별, 지역별 가중값 부여 (셀 가중), (2026년 4월 말 행정안전부 주민등록 인구 기준)



자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 또는 SBS 홈페이지에서 보실 수 있습니다.

내일부터 이틀간 6.3 지방선거의 사전투표가 실시되는 가운데 SBS가 서울과 부산의 유권자들을 대상으로 정책 현안에 대한 여론조사를 진행했습니다.오늘(28일)부터 선거 당일까지 이뤄진 여론조사의 결과는 밝히면 안 되는, 공표금지 기간이 시작됐는데 SBS는 금지기간 이전인 지난 25일부터 어제까지 사흘 동안 여론조사를 실시했습니다.우선 현 정부 출범 이후 발표된 대출 규제와 수도권 토지거래허가구역 지정, 그리고 수도권 주택 공급 확대 등 정부의 부동산 정책을 어떻게 생각하는지 물었습니다.서울 응답자는 잘하고 있다 46, 잘못하고 있다 40%였고, 부산은 잘하고 있다 45, 잘못하고 있다 38%로 나타났습니다.장기보유특별공제 제도를 개편해, 실제 거주는 하지 않으면서 장기 보유한 주택의 양도소득세 공제 혜택을 축소 혹은 폐지하는 것에 대해선, 서울 응답자의 53%는 찬성, 32%는 반대였고, 부산은 55%가 찬성, 31%가 반대였습니다.부동산 정책을 제외한 경제 정책 중에서 정부가 가장 힘을 쏟아야 할 분야는 뭐라고 생각하는지 묻는 질문엔, 서울은 첨단 산업 육성 25, 내수 회복 등 25, 청년·취약 계층 지원 20%순으로 꼽았습니다.부산의 경우 청년·취약 계층 지원 정책 25, 내수 회복 등 23, 첨단 산업 육성 19%순이었습니다.최근 여당이 발의한 '조작기소 의혹 특검법'에 따른 특검이 공소취소 권한을 갖는 것에 대해선 서울은 찬성 34%, 반대 45%였고, 부산은 찬성 33%, 반대 46%로 조사됐습니다.이번 조사는 SBS가 여론조사기관 입소스에 의뢰해 지난 25일부터 27일까지 사흘 동안 무선 전화면접조사로 서울 유권자 802명, 부산 유권자 804명의 응답을 얻었고, 서울 응답률 10.8%, 부산 응답률 14.5%, 표본 오차는 모두 95% 신뢰 수준에 ±3.5%p입니다.