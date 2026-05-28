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SBS 지방선거 마지막 여론조사…부산 북갑 하정우 35%, 박민식 14%, 한동훈 39%

박찬범 기자
작성 2026.05.28 20:11 조회수
SBS 지방선거 마지막 여론조사…부산 북갑 하정우 35%, 박민식 14%, 한동훈 39%
SBS가 6·3 국회의원 재보궐선거 여론조사 공표 금지 기간 전인 지난 25일부터 어제까지 사흘간 부산 북갑 국회의원 보궐 선거에 대한 여론조사를 실시했습니다.

내일이 투표일이라면 부산 북갑 국회의원 후보 가운데 누구에게 투표할지 물었습니다.

부산 북갑 CG1


민주당 하정우 35% 국민의힘 박민식 14%, 무소속 한동훈 39%로 조사됐습니다.

한 후보와 하 후보의 지지율 격차는 4%p로 오차 범위 안에 있고, 두 후보와 박 후보의 격차는 20%대로 오차 범위 밖입니다.

부산 북갑 CG2

반드시 투표하겠단 응답자만 따로 놓고 보면, 하정우 39%, 박민식 15%, 한동훈 41%로 한 후보와 하 후보의 격차는 2%p입니다.

부산 북갑 CG3

SBS가 지난 5일 발표한 여론조사에선 하 후보가 다른 두 후보를 오차 범위 밖에서 앞서고 있었는데, 이번 조사에선 한 후보와 하 후보의 접전으로 바뀐 겁니다.

부산 북갑 CG4


'국민의힘 지지층'만 따로 놓고 보면, 5일 조사에선 박민식 58%, 한동훈 37%였는데, 이번 조사에선 박민식 29%, 한동훈 63%로 나타났습니다.

부산 북갑 CG5

자신을 '중도'라고 밝힌 응답자들만 따져보니 하정우 41%, 박민식 9%, 한동훈 37%였습니다.

부산 북갑 CG6

국민의힘 박 후보와 무소속 한 후보의 단일화 여부에 대해선, 찬성 35%, 반대 42%로 나타났는데, [사진7] 보수층만 따로 놓고 보면, 찬성 50%, 반대 39%로 찬성이 더 많았습니다.

부산 북갑 CG8

'단일화 찬성 응답자'에게 누가 단일후보로 적합하다고 보는지 물었는데, 박민식 18%, 한동훈 78%로 조사됐습니다.

이번 조사는 SBS가 여론조사기관 입소스에 의뢰해 지난 25일부터 27일까지 사흘 동안 무선전화면접조사로 부산 북갑 유권자 500명의 응답을 얻었고, 응답률은 18.6%, 표본 오차는 95% 신뢰 수준에 ±4.4%p입니다.

▶ SBS 여론조사 설문지 보기
▶ SBS 여론조사 통계표 보기
 
<조사 개요>

의뢰 기관 : SBS
수행 기관 : 입소스 주식회사(IPSOS)
조사 지역 : 부산 북구갑 
조사 일시 : 2026년 5월 25일~27일
조사 대상 : 부산 북구갑 선거구에 거주하는 유권자 (만 18세 이상 남녀)
조사 방법 : 무선 전화면접조사
표본크기 : 500명 (표본오차 : 95% 신뢰수준에서 ±4.4%p)
표집방법 : 성, 연령, 지역 할당 후 무선 가상번호 추출
피조사자 선정방법 : 성/연령/지역 비례에 따른 할당추출
응답률 : 18.6%
가중치 부여 방식 : 성별, 연령별, 지역별 가중값 부여 (셀 가중), (2026년 4월 말 행정안전부 주민등록 인구 기준)

자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 또는 SBS 홈페이지에서 보실 수 있습니다.
 
<조사 개요>

의뢰 기관 : SBS
수행 기관 : 입소스 주식회사(IPSOS)
조사 지역 : 부산 북구갑 
조사 일시 : 2026년 5월 1일~3일
조사 대상 : 부산 북구갑 선거구에 거주하는 유권자 (만 18세 이상 남녀)
조사 방법 : 무선 전화면접조사
표본 크기 : 503명 (표본 오차 : 95% 신뢰 수준에서 ±4.4%p)
표집 방법 : 성, 연령, 지역 할당 후 무선 가상번호 추출
피조사자 선정 방법 : 성/연령/지역 비례에 따른 할당 추출
응답률 : 14.4%
가중치 부여 방식 : 성별, 연령별, 지역별 가중값 부여 (셀 가중), (2026년 3월 말 행정안전부 주민등록 인구 기준)

자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 또는 SBS 홈페이지에서 보실 수 있습니다.
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