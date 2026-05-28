[날씨/XR] "갈수록 더워져요"…주말, 전국 대부분 30도

오후부터 날이 개면서 다소 더웠는데요, 당분간 맑은 날씨가 이어지면서 갈수록 더워지겠습니다.



보시는 건 이번 주말 낮 기온을 색으로 나타낸 지도인데요, 노란색이 25도 이상, 빨간색이 30도 이상 오르는 곳입니다.



영남 지역은 모레(30일)부터, 그 밖의 전국은 일요일부터 30도 웃도는 곳이 많겠습니다.



한편 어제 발생한 태풍 장미가 북상하고 있습니다.



지금 경로만 봤을 때는 마치 우리나라를 향할 것으로 보이지만 아직은 태풍이 북상할 수 있는 통로가 열려 있지 않아서 우리나라를 향할 가능성은 매우 낮습니다.



아직 진로는 유동적이지만 일본 오키나와 부근에서 방향을 오른쪽으로 틀어 일본 남쪽 해상을 향할 가능성이 가장 높고요.



다음 주 초반 태풍에서 불어들어오는 열기가 제주에 닿으면서 제주의 더위를 부추길 가능성은 있어 보입니다.



지금 위성 영상에서도 태풍이 북상하고 있는 모습을 볼 수가 있습니다.



우리나라 하늘은 점차 맑아지고 있고요, 내일 오전까지는 서쪽 지역에 안개가 짙게 끼겠습니다.



아침 기온은 서울이 17도로 오늘보다 대부분 낮겠습니다.



낮 기온은 서울과 대구가 28도까지 오르겠습니다.



다음 주 초반까지 맑고 덥겠지만 화요일에 제주에는 비 소식이 있습니다.



(남유진 기상캐스터)