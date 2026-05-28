박근혜 향해 "뭉클"…전국 누비자 "박 어게인?" 비판

<앵커>



박근혜 전 대통령이 연일 국민의힘 후보들 지원 유세에 적극 나서고 있습니다. 어제(27일) 부산과 울산, 경남에 이어 오늘은 강원과 경북 지역을 잇달아 찾았는데요. 탄핵으로 파면된 전직 대통령이 선거판 전면에 나선 행보에 정치권 안팎의 비판도 커지고 있습니다.



김보미 기자입니다.



<기자>



국민의힘 지방선거 후보들을 돕겠다며 전국을 돌며 지원 유세에 나선 박근혜 전 대통령을 향해 장동혁 대표는 오늘 충남 유세에서 "뭉클하다"는 표현까지 썼습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 박근혜 대통령님께서 전국 유세를 하니까 선거판이 뒤집혔다고 생각하는지 민주당에서 계속 박근혜 대통령님을 공격하고 있습니다.]



국민의힘 지도부에선 박 전 대통령의 등판이 보수 결집의 촉매제가 될 거란 기대감이 커진 분위기입니다.



[정희용/국민의힘 사무총장 : 박근혜 전 대통령님의 지원이 더해져 지지층이 결집하면서 곳곳에서 초접전 양상이….]



박 전 대통령은 어제 부산, 울산, 경남에 이어 오늘은 강원과 경북을 찾아가 국민의힘 후보들의 유세를 지원했습니다.



이명박 전 대통령도 이번 주말, 부산으로 가 국민의힘 후보들을 만날 걸로 알려졌습니다.



헌정사상 첫 탄핵으로 파면된 전직 대통령이 전국을 누비며 선거 지원에 나서는 상황에, 민주당은 연일 강도 높은 비판을 쏟아내고 있습니다.



[정청래/민주당 대표 : 아닌 밤중에 홍두깨라고 '윤 어게인'도 모자라서 '박근혜 어게인', 'MB 어게인'으로 이번 지방선거 성격을 바꿔놓고 있습니다.]



민주당에서는 '아무리 돌아다녀도 효과가 없다는 걸 보여줘야 한다'며 역으로 범여권 지지층이 결집하는 계기가 될 수 있다는 관측도 나옵니다.



[조승래/민주당 사무총장 : 박근혜 대통령과 윤석열 대통령 탄핵에 동의했던 상식적 국민의 결집이 이루어지지 않겠습니까?]



국민의힘에서 '전직 대통령의 지원'에 막판 기대를 거는 분위기가 커지는 건, 선거운동을 이끄는 당 리더십의 한계가 드러났기 때문이라는 시각도 정치권에는 있습니다.



(영상취재 : 이승환·신동환, 영상편집 : 유미라)