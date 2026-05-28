하정우·한동훈 오차 범위 내 접전…박민식 '추격' [여론조사]

<조사 개요>



의뢰 기관 : SBS

수행 기관 : 입소스 주식회사(IPSOS)

조사 지역 : 부산 북구갑

조사 일시 : 2026년 5월 25일~27일

조사 대상 : 부산 북구갑 선거구에 거주하는 유권자 (만 18세 이상 남녀)

조사 방법 : 무선 전화면접조사

표본크기 : 500명 (표본오차 : 95% 신뢰수준에서 ±4.4%p)

표집방법 : 성, 연령, 지역 할당 후 무선 가상번호 추출

피조사자 선정방법 : 성/연령/지역 비례에 따른 할당추출

응답률 : 18.6%

가중치 부여 방식 : 성별, 연령별, 지역별 가중값 부여 (셀 가중), (2026년 4월 말 행정안전부 주민등록 인구 기준)



자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 또는 SBS 홈페이지에서 보실 수 있습니다.

<조사 개요>



의뢰 기관 : SBS

수행 기관 : 입소스 주식회사(IPSOS)

조사 지역 : 부산 북구갑

조사 일시 : 2026년 5월 1일~3일

조사 대상 : 부산 북구갑 선거구에 거주하는 유권자 (만 18세 이상 남녀)

조사 방법 : 무선 전화면접조사

표본 크기 : 503명 (표본 오차 : 95% 신뢰 수준에서 ±4.4%p)

표집 방법 : 성, 연령, 지역 할당 후 무선 가상번호 추출

피조사자 선정 방법 : 성/연령/지역 비례에 따른 할당 추출

응답률 : 14.4%

가중치 부여 방식 : 성별, 연령별, 지역별 가중값 부여 (셀 가중), (2026년 3월 말 행정안전부 주민등록 인구 기준)



자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 또는 SBS 홈페이지에서 보실 수 있습니다.

<앵커>이번에는 재보궐 선거 지역구입니다. 전국적인 관심이 쏟아진 곳이죠. SBS 부산 북갑 여론조사에서 민주당 하정우 후보 35%, 무소속 한동훈 후보 39%로 오차 범위 안에서 접전일 것으로 나타났습니다. 국민의힘 박민식 후보는 14%대로 오차범위 밖입니다.박찬범 기자가 보도합니다.<기자>내일(29일)이 투표일이라면 부산 북갑 국회의원 후보 가운데 누구에게 투표할지 물었습니다.민주당 하정우 35%, 국민의힘 박민식 14%, 무소속 한동훈 39%로 조사됐습니다.한 후보와 하 후보의 지지율 격차는 4%p로 오차 범위 안에 있고, 두 후보와 박 후보의 격차는 20%대로 오차 범위 밖입니다.반드시 투표하겠단 응답자만 따로 놓고 보면, 하정우 39%, 박민식 15%, 한동훈 41%로 한 후보와 하 후보의 격차는 2%p입니다.SBS가 지난 5일 발표한 여론조사에선 하 후보가 다른 두 후보를 오차 범위 밖에서 앞서고 있었는데, 이번 조사에선 한 후보와 하 후보의 접전으로 바뀐 겁니다.'국민의힘 지지층'만 따로 놓고 보면, 5일 발표 조사에선 박민식 58%, 한동훈 37%였는데, 이번 조사에선 박민식 29%, 한동훈 63%로 나타났습니다.자신을 '중도'라고 밝힌 응답자들만 따져보니 하정우 41%, 박민식 9%, 한동훈 37%였습니다.국민의힘 박 후보와 무소속 한 후보의 단일화 여부에 대해선, 찬성 35%, 반대 42%로 나타났는데, 보수층만 따로 놓고 보면, 찬성 50%, 반대 39%로 찬성이 더 많았습니다.'단일화 찬성 응답자'에게 누가 단일후보로 적합하다고 보는지 물었는데, 박민식 18%, 한동훈 78%로 조사됐습니다.이번 조사는 SBS가 여론조사기관 입소스에 의뢰해 지난 25일부터 27일까지 사흘 동안 무선전화면접조사로 부산 북갑 유권자 500명의 응답을 얻었고, 응답률은 18.6%, 표본 오차는 95% 신뢰 수준에 ±4.4%p입니다.(영상편집 : 이승진, 디자인 : 박태영·이예솔)