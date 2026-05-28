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국민참여성장펀드 나흘만에 99.9% 팔렸다…우리투자증권 4.2억 남아

이태권 기자
작성 2026.05.28 18:29 조회수
국민참여성장펀드 나흘만에 99.9% 팔렸다…우리투자증권 4.2억 남아
▲ 국민참여성장펀드 가입 첫날인 22일 서울 중구 우리은행 본점 영업점에 한도소진으로 인한 판매종료 안내문이 게시되어 있다.

금융위원회는 국민참여형 국민성장펀드 출시 나흘째인 오늘(28일) 전체 물량의 약 99.9%가 판매됐다고 밝혔습니다.

금융위에 따르면 이날 5시 기준 전체 모집금액 6천억원 중 약 5천996억원이 판매됐습니다.

우리투자증권의 오프라인 물량 4억2천만원을 제외하면 나머지 은행 10개사·증권사 14개사의 물량이 소진됐습니다.

이 펀드는 출시 첫날 87%가 판매된 데 이어 전날까지 99.5%가 팔리며 완판 행렬을 이어갔습니다.

국민참여성장펀드는 국민자금 6천억원과 재정 1천200억원을 모아 모펀드를 조성하고 이를 10개 자펀드에 투자하는 방식으로 운용됩니다.

정부 재정이 자펀드 손실의 최대 20%를 우선 부담하고, 소득공제(최대 40%, 1천800만원 한도)와 배당소득 분리과세(9%) 혜택이 제공됩니다.

금융당국은 당초 5년간 매년 6천억원씩 조성할 계획이었지만, 수요가 몰리며 하반기 추가 공급도 검토하고 있습니다.

(사진=연합뉴스)
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