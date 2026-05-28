군대 간 정동원, 스크린으로…콘서트 무비 '다시 만나는 길' 6월 개봉

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정동원의 첫 팬콘서트이자 입대 전 마지막 무대를 담은 공연 실황 영화 '정동원 팬콘서트 필름 : 다시 만나는 길'이 6월 CGV에서 단독 개봉한다.'정동원 팬콘서트 필름 : 다시 만나는 길'은 지난 2월 13일 고양 킨텍스에서 열린 정동원의 첫 팬콘서트 '오늘을 건너 내일 다시 만나는 길'의 뜨거운 현장을 스크린으로 옮긴 공연 실황 영화다. 공연의 생생한 기록은 물론, 데뷔 이후 7년의 시간을 돌아보는 정동원의 이야기와 입대를 앞두고 팬들에게 전하는 진심을 함께 담아냈다.'오늘을 건너 내일 다시 만나는 길'은 우주총동원과의 소통에 더욱 집중한 팬콘서트로, 영화 역시 현장의 따뜻한 분위기와 생생한 교감을 고스란히 담아냈다. 여기에 팬들과 잠시 떨어져 있게 될 시간을 앞둔 정동원의 솔직한 인터뷰와 어디에서도 공개되지 않았던 비하인드 모습까지 더했다.개봉 소식과 함께 공개된 메인 포스터는 무대 위 정동원의 빛나는 순간을 생생하게 담아내며 시선을 사로잡는다. 보랏빛 조명 아래 미소를 띤 채 마이크를 쥔 정동원의 모습은 소년 같은 순수함과 팬들을 향한 따뜻한 시선을 동시에 드러낸다.'정동원 팬콘서트 필름 : 다시 만나는 길'이라는 제목은 이번 콘서트를 끝으로 잠시 이별을 맞이하게 된 팬들을 향한 위로와 다시 만날 그날에 대한 약속을 담고 있다.지난주 정동원 공식 SNS를 통해 공개된 개봉 소식 안내 영상 역시 팬들의 뜨거운 반응을 모았다. 영화 개봉을 기념해 직접 카메라 앞에 선 정동원은 "이번 공연은 입대 전에 여러분과 함께한 저에게도 정말 특별한 무대였는데요, 그 순간을 이렇게 또 영화로 다시 전해드릴 수 있게 돼서 너무 기분이 좋습니다"라며 팬들을 향한 진심을 전했다.정동원은 지난 2월 해병대에 자원 입대했다. 전역일은 2027년 8월 22일이다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)