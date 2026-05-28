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[속보] 국민연금, 올해 국내주식 목표 비중 14.9%→20.8%로 확대 의결

이태권 기자
작성 2026.05.28 18:03 수정 2026.05.28 18:22 조회수
[속보] 국민연금, 올해 국내주식 목표 비중 14.9%→20.8%로 확대 의결
국민연금이 올해 국내주식 보유 목표 비중을 기존 14.9%에서 20.8%로 확대하기로 했습니다.

국민연금 기금운용위원회는 오늘(28일) 오후 제5차 국민연금 기금운용위원회를 열고 이러한 내용이 담긴 '2027∼2031년 중기자산배분안'을 심의·의결했습니다.

당초 국민연금의 올해 국내주식 목표 비중은 14.4%였습니다.

지난해 5월 의결한 2026년 기금운용계획에 따른 수칩니다.

이후 계속된 코스피 상승세로 국내주식 투자액 비율이 높아지자 기금위는 올해 1월 회의를 열어 국내주식 목표 비중을 14.9%로 0.5%포인트(p) 높인 바 있습니다.

하지만 코스피의 급등세가 이어지면서 올해 2월 말 기준 국내주식 비중은 24.5%를 기록해 이미 목표치를 크게 넘어선 상황입니다.

이에 따라 기금위는 이날 국내주식 목표비중을 20.8%까지 늘려 목표치를 현실화하기로 결정했습니다.

국내주식 시장의 구조적인 변화 가능성과 국내주식 실제 비중 확대 상황을 고려해 기금의 장기 수익성과 안정성을 높이고 리밸런싱(재조정)에 따른 시장 영향을 완화하기 위해서라고 기금위는 설명했습니다.
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