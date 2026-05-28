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한정수, '정용진 회장 사과' 비판…"참을 수 없는 존재의 가벼움"

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작성 2026.05.28 17:14 조회수
한정수, '정용진 회장 사과' 비판…"참을 수 없는 존재의 가벼움"
배우 한정수가 스타벅스코리아 마케팅 논란과 관련해 정용진 회장을 공개적으로 비판했다.

한정수는 지난 27일 자신의 SNS에 "사과 연설(?) 직원들 뒤에 숨는 비겁함. 절대 다르면 안 되는 다른 생각. 기대를 저버리지 않으십니다"라며 "정말 올리지 않으려 했건만, 참을 수 없는 네 존재의 가벼움"이라고 덧붙이며 정 회장을 직접 겨냥했다.

한정수가 언급한 '다른 생각'은 정용진 회장이 최근 사과문에서 사용한 표현을 지적한 것으로 보인다.

앞서 정 회장은 지난 26일 스타벅스코리아 논란과 관련해 "진심으로 머리 숙여 사죄드리며 여러분들의 용서를 구한다"면서도 "각자 생각은 다를 수 있겠지만 더 좋은 대한민국을 만들고 싶다는 마음만큼은 우리 모두 같다고 믿는다"고 밝힌 바 있다.

한정수는 앞서 자신의 SNS에 잘라낸 스타벅스 카드 사진과 함께 "이제 가지 맙시다"라는 글을 올리며 공개적으로 불매 의사를 밝히기도 했다.

스타벅스코리아가 지난 18일 애플리케이션을 통해 진행한 '탱크 텀블러 시리즈' 마케팅에서 홍보물에는 '탱크데이', '책상에 탁!' 등의 문구가 사용해 비판을 받았다.

 

(SBS연예뉴스 강경윤 기자)
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