프로야구 키움, 부상 대체 외인 로젠버그와 계약 6주 연장

▲ 케니 로젠버그

프로야구 키움 히어로즈는 부상 대체 외국인 선수인 왼팔 투수 케니 로젠버그와 계약을 연장하기로 했다고 오늘(28일) 밝혔습니다.로젠버그는 지난달 21일 네이선 와일스의 부상 대체 외국인 선수로 키움과 계약을 체결했으나 비자 발급이 늦춰지며 지난 16일 NC 다이노스전을 통해 KBO리그 복귀전을 치렀습니다.그는 지난해 키움의 외국인 투수로 시즌을 시작했고, 부상 때문에 13경기 4승 4패 평균자책점 3.23의 성적을 남기고 KBO리그를 떠난 바 있습니다.올 시즌은 2경기 승패 없이 평균자책점 1.42입니다.키움 구단은 기존 외국인 투수인 와일스의 복귀가 늦춰지면서 로젠버그와 계약을 연장하기로 했습니다.로젠버그의 새 계약은 다음 달 3일부터 6주간이며, 총액 5만 달러입니다.기존 외국인 투수인 와일스는 오른쪽 어깨 극상근건 부분 손상 및 견갑골 관절 염증 진단을 받고 재활 중입니다.앞으로 단계적 투구 프로그램(ITP)과 라이브 투구 등 빌드업 과정을 거쳐 7월쯤 복귀할 전망입니다.(사진=연합뉴스)