[자막뉴스] "중국 겨누는 '비수'" 발언에 결국 등판…브런슨에 "당신! 선 넘었어" 공개 경고

제이비어 브런슨 주한미군사령관이 한국과 주한미군을 중국을 겨냥한 '전진기지'로 묘사한 걸 두고 중국 정부가 강하게 반발하고 나섰습니다.



주한중국대사관은 오늘(28일) 기자와의 질의응답 형식으로 낸 입장에서 브런슨 사령관의 최근 공개 발언을 거론하면서 "이 발언은 분명히 선을 넘었다"고 경고했습니다.



앞서 브런슨 사령관은 지난 22일 중국을 견제하는 데 있어서 한국의 지리적 위치와 주한미군의 중요성을 설명하면서 한국을 "단검"이자 "고정된 항공모함"에 비유한 바 있습니다.



주한중국대사관 대변인은 "주한미군을 항공모함이나 단검이라고 표현한 것은 호전적인 행위인가, 아니면 다른 나라들을 인질로 삼으려는 의도인가"라고 되물었습니다.



대변인은 미중 정상이 최근 회담에서 '건설적이고 전략적인 안정 관계 구축'에 합의한 점도 언급했는데, 브런슨 사령관을 향해 "당신의 중국에 대한 적대적이고 공격적인 발언은 워싱턴의 승인을 받은 것인가. 아니면 미중 정상회담에서 도출된 합의를 무산시키려는 의도인가"라고 강도 높게 비판했습니다.



대변인은 일부 한국 언론도 브런슨 사령관의 발언을 비판하는 논평을 냈다면서 "주한미군사령관께서 역내 국가들을 존중하고 역내 평화와 안정을 증진하기 위해 더욱 노력해주시기를 바란다"고 꼬집었습니다.



최근 '전략적 유연성'을 강조하고 있는 미국이 주한미군을 대북 견제보다 오히려 대중국 견제에 주로 활용하려 하는 행보에 중국측이 직접 나서 견제구를 날린 것으로 풀이됩니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 이의선, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)