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[성민종합정치] 격전지 잇따라 찾은 전현직 대통령…표심 변수 되나

조성현 기자
작성 2026.05.28 17:47 조회수
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[주영진 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 ( 14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 성한용 한겨레 선임기자, 허민 문화일보 전임기자
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● 엇갈린 '평택을' 단일화

성한용 / 한겨레 선임기자
"김용남-조국은 원수가 된 것 같아…화해 불가능해"
"'평택을' 단일화, 황교안 오늘 중 사퇴 여부가 남은 변수"
"민주, 김용남 제대로 검증한 건지 의문…정청래 책임져야"

허민 / 문화일보 전임기자
"유의동·황교안 단일화 확실히 될 것"
"황교안, 당 대 당 합당 요구하지만 국힘 받아들일 수 없어"

● 李·朴 나란히 부산행

성한용 / 한겨레 선임기자
"박근혜 지원 유세, 대한민국 국격 생각해 자제해야"

허민 / 문화일보 전임기자
"이 대통령 부산 방문, 분명한 선거 운동"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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