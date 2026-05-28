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[성민종합정치] 장동혁 운명 좌우할 '부산 북갑'…막판 세결집에 '동탄 모델' 현실화?

조성현 기자
작성 2026.05.28 17:42 수정 2026.05.28 17:47 조회수
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[주영진 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 성한용 한겨레 선임기자, 허민 문화일보 전임기자
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● '무소속' 돌풍…지도부 운명은

성한용 / 한겨레 선임기자
"전북지사, 김관영으로 흐름 형성된 듯"
"정청래, 김관영 당선되면 결과 책임져야"
"민주 지지도 호남서 많이 빠져…정청래에 아픈 지점"
"'교감설', 사실 관계보다 국민이 어떻게 받아들이냐가 중요"
"한동훈 당선되면 보수 재건 대논쟁 벌어질 것"

허민 / 문화일보 전임기자
"전북에 들끓는 분노, 정청래 대표 향한 것"
"전북지사 선거, 8월 전당대회서 당권 구도 흔들만한 변수"
"김관영 높은 지지율, 대통령과 '교감설' 영향 준 듯"
"부산 북갑, 한동훈 1등 노려볼 흐름…단일화 불필요"
"장동혁, 자기 세력 없어…포용·협력 어려운 상황"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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