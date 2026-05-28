SBS 지방선거 마지막 여론조사…현 정부 부동산 정책 평가는?

서울과 부산 유권자들을 상대로 현 정부 부동산 정책을 어떻게 평가하는지, 장기보유특별공제 제도 개편에 대한 의견을 물었습니다.
정부의 최우선 경제정책은 무엇이라고 생각하는지와 이른바 '조작기소 의혹' 특검에 공소취소 권한을 부여하는 것에 대한 찬반 의견도 물었습니다.
잠시 후 SBS 8뉴스에서 자세한 여론조사 결과를 전해 드립니다.
이번 조사는 SBS가 여론조사기관 입소스에 의뢰해 지난 25일부터 27일까지 사흘 동안 무선 전화면접조사로 서울 유권자 802명, 부산 유권자 804명의 응답을 얻었고, 서울 응답률 10.8%, 부산 응답률 14.5%이었으며, 표본 오차는 모두 95% 신뢰 수준에 ±3.5%p입니다.
자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회와 SBS 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.
▶ SBS 서울 여론조사 설문지 보기
▶ SBS 부산 여론조사 설문지 보기
<조사 개요>
의뢰 기관 : SBS
수행 기관 : 입소스 주식회사(IPSOS)
조사 지역 : 서울, 부산
조사 일시 : 2026년 5월 25일~27일
조사 대상 : 서울, 부산 선거구에 거주하는 유권자 (만 18세 이상 남녀)
조사 방법 : 무선 전화면접조사
표본크기 : 서울 802명, 부산 804명 (표본오차 : 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p)
표집방법 : 성, 연령, 지역 할당 후 무선 가상번호 추출
피조사자 선정방법 : 성/연령/지역 비례에 따른 할당추출
응답률 : 서울 10.8%, 부산 14.5%
가중치 부여 방식 : 성별, 연령별, 지역별 가중값 부여 (셀 가중), (2026년 4월 말 행정안전부 주민등록 인구 기준)
자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 또는 SBS 홈페이지에서 보실 수 있습니다.
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