SBS 지방선거 마지막 여론조사…현 정부 부동산 정책 평가는?

<조사 개요>



의뢰 기관 : SBS

수행 기관 : 입소스 주식회사(IPSOS)

조사 지역 : 서울, 부산

조사 일시 : 2026년 5월 25일~27일

조사 대상 : 서울, 부산 선거구에 거주하는 유권자 (만 18세 이상 남녀)

조사 방법 : 무선 전화면접조사

표본크기 : 서울 802명, 부산 804명 (표본오차 : 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p)

표집방법 : 성, 연령, 지역 할당 후 무선 가상번호 추출

피조사자 선정방법 : 성/연령/지역 비례에 따른 할당추출

응답률 : 서울 10.8%, 부산 14.5%

가중치 부여 방식 : 성별, 연령별, 지역별 가중값 부여 (셀 가중), (2026년 4월 말 행정안전부 주민등록 인구 기준)



자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 또는 SBS 홈페이지에서 보실 수 있습니다.

SBS가 6·3 지방선거 여론조사 공표 금지 기간 전인 지난 25일부터 어제까지 사흘간 부동산 정책 등 주요 현안에 대한 서울과 부산 지역의 여론을 조사했습니다.서울과 부산 유권자들을 상대로 현 정부 부동산 정책을 어떻게 평가하는지, 장기보유특별공제 제도 개편에 대한 의견을 물었습니다.정부의 최우선 경제정책은 무엇이라고 생각하는지와 이른바 '조작기소 의혹' 특검에 공소취소 권한을 부여하는 것에 대한 찬반 의견도 물었습니다.잠시 후 SBS 8뉴스에서 자세한 여론조사 결과를 전해 드립니다.이번 조사는 SBS가 여론조사기관 입소스에 의뢰해 지난 25일부터 27일까지 사흘 동안 무선 전화면접조사로 서울 유권자 802명, 부산 유권자 804명의 응답을 얻었고, 서울 응답률 10.8%, 부산 응답률 14.5%이었으며, 표본 오차는 모두 95% 신뢰 수준에 ±3.5%p입니다.자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회와 SBS 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.