SBS 지방선거 마지막 여론조사…서울시장 지지도는?

서울시장 선거에 출마한 민주당 정원오, 국민의힘 오세훈, 개혁신당 김정철, 여성의당 유지혜, 자유통일당 이강산, 정의당 권영국 후보 중 누구에게 투표할 것인지 물었습니다.
당선될 가능성이 가장 높은 후보는 누구로 보는지에 대해서도 알아봤습니다.
거대양당 대표들이 역할을 잘하고 있다고 보는지도 조사했습니다.
잠시 후 SBS 8뉴스에서 자세한 여론조사 결과 전해 드립니다.
이번 조사는 SBS가 여론조사기관 입소스에 의뢰해 지난 25일부터 27일까지 사흘 동안 무선 전화면접조사로 서울 유권자 802명의 응답을 얻었고, 응답률은 10.8%, 표본오차는 95% 신뢰 수준에 ±3.5%p입니다.
자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회와 SBS 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.
▶ SBS 여론조사 설문지 보기
<조사 개요>
의뢰 기관 : SBS
수행 기관 : 입소스 주식회사(IPSOS)
조사 지역 : 서울
조사 일시 : 2026년 5월 25일~27일
조사 대상 : 서울 선거구에 거주하는 유권자 (만 18세 이상 남녀)
조사 방법 : 무선 전화면접조사
표본크기 : 802명 (표본오차 : 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p)
표집방법 : 성, 연령, 지역 할당 후 무선 가상번호 추출
피조사자 선정방법 : 성/연령/지역 비례에 따른 할당추출
응답률 : 10.8%
가중치 부여 방식 : 성별, 연령별, 지역별 가중값 부여 (셀 가중), (2026년 4월 말 행정안전부 주민등록 인구 기준)
자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 또는 SBS 홈페이지에서 보실 수 있습니다.
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