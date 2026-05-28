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연세대 총동문회장에 이경률 SCL그룹 회장 재선출

김정인 기자
작성 2026.05.28 16:00 조회수
연세대 총동문회장에 이경률 SCL그룹 회장 재선출
▲ 지난 27일 서울 서대문구 연세동문회관 대회의실에서 열린 연세대 총동문회 제24차 정기총회에서 이경률 제31대 회장이 제32대 회장으로 재선출됐다

이경률 SCL그룹 회장이 연세대학교 총동문회장으로 연임됐습니다.

연세대학교 총동문회는 어제(27일) 정기총회를 열고 이경률 회장의 연임을 확정했다고 밝혔습니다.

이 회장의 두 번째 임기는 2029년 6월까지입니다.

1985년 연세대 의과대학을 졸업한 이 회장은 연세대학교 진단검사의학과 교수(1992∼2002년)를 역임했고, 지난 2023년 31대 총동문회장에 선출됐습니다.

이 회장은 연임사에서 "새롭게 출범하는 제32대 총동문회는 '연결과 확장'을 핵심 가치로 삼을 것"이라며 "세대를 아우르는 교류를 활성화하고 국내외 동문 사회를 더욱 긴밀하게 이어가겠다"고 밝혔습니다.

SCL그룹은 검사 전문기관 SCL(재단법인 서울의과학연구소)과 하나로의료재단을 비롯해 SCL사이언스, 바이오푸드랩 등을 보유한 종합 헬스케어 솔루션 기업입니다.

(사진=연합뉴스)
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