중, AI·배터리·자율주행 규칙완비 고삐…자동차 국제표준 선도 추진

중국 정부가 자동차용 반도체와 인공지능(AI), 배터리, 자율주행 등 핵심 산업기술을 아우르는 규칙을 완비하고, 자동차 분야 국제 표준을 선도하겠다는 입장을 밝혔습니다.



현지시간 28일 신화통신과 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등에 따르면 중국 공업정보화부는 지난 26일 이 같은 내용을 담은 '2026년 자동차 표준화 업무 요점'을 발표했습니다.



공업정보화부는 올해 시작된 15차 5개년 계획(2026∼2030년) 기간 자동차 업계 기술 표준 체계 구축 방안에 관한 계획을 완성할 것이라고 했습니다.



중국 정부가 설정한 우선순위 가운데는 점차 늘어나는 차량 내 AI 활용을 관할하는 규칙과 자율주행 시스템에 사용되는 AI 모델의 테스트·보안 요건 등이 포함됐습니다.



또 자동차 제조사들이 첨단 운전자 보조 기능을 지원하기 위해 도입 중인 자동차용 AI와 엔드투엔드(end-to-end) AI 시스템의 가이드라인 마련도 필요하다고 강조했습니다.



중국 정부는 올해 스마트커넥티드차와 자동차용 반도체, 신에너지차, 자동차 저탄소 발전 등 주요 영역의 표준 체계를 완비·이행하고, 자동차 품질 신뢰성과 차량용 고체 배터리 표준 연구 등도 중점 전개하기로 했습니다.



자동차 표준의 국제화 업무 성과를 높이고, 표준 관리 업무 메커니즘을 최적화해야 한다는 점도 계획에 반영했습니다.



공업정보화부는 자율주행과 전기차 안전, 배터리 내구성에 관한 규정을 포함한 유엔 자동차 규칙에 더 깊이 참여하겠다는 뜻을 밝혔습니다.



아울러 새로운 국제 표준 추진과 '국제자동차과학기술기구' 설립 지원, 중국 자동차 업체들의 해외시장 개척 지원 등도 계획에 담았습니다.



SCMP는 중국의 이런 움직임이 국내 시장을 넘어 국제 규범 수립에서 역할을 더 키우겠다는 의지를 보여준 것이라고 해석했습니다.



산업의 양적 성장이 궤도에 오른 만큼 기술·표준 선도에 나서겠다는 것입니다.



중국자동차공업협회에 따르면 지난해 중국의 자동차 생산량과 판매량은 각각 3천450만 대와 3천440만 대를 기록해 두 부문 모두 17년 연속 세계 1위를 차지했습니다.



작년 8월 인민일보 기사에 따르면 중국은 전기차와 스마트커넥티드카, 차량 안전 등 분야에서 50개가량의 국제 표준을 주도하거나 개발 중입니다.



안톄청 중국자동차기술연구센터 이사장은 당시 인민일보에 중국 자동차 산업이 새로운 발전 단계에 접어들었다며 글로벌 표준 개발과 국제 협력 강화가 시급해졌다고 밝히기도 했습니다.