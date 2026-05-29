"뼈부터 지켜라"…중국 우주인 '1년 장기 체류'의 비밀 [스프]

▲ 중국 유인우주선 선저우 23호 발사 준비 (연합/상관신문 캡처)

⚡ 스프 핵심요약



역사적 발사: 중국이 5월 24일 밤 선저우 23호 발사에 성공하며 홍콩 출신 첫 여성 우주인 배출 및 자체 고속 자동 도킹 기술을 입증했습니다.



1년 체류 실험: 6개월이던 기존 체류 기간을 1년으로 늘려 장기 무중력 환경이 인체에 미치는 영향을 검증하며 2030년 달 착륙을 위한 인프라를 구축합니다.



글로벌 패권 경쟁: 미국의 아르테미스 계획(2028년 유인 착륙 목표)에 맞서 중국은 일정을 보수적으로 발표했다고 밝히며 신 우주 경쟁의 서막을 열었습니다.

01. "홍콩 경찰에서 우주로" 역사적 첫 발사의 상징성

02. "1년 체류의 진짜 이유" 달·화성 가려면 뼈부터 지켜야 한다

03. "2030 달 착륙, 농담 아니다" 미국과의 레이스가 본격화된다

Deep Dive Q&A

현지 시간 5월 24일 밤 11시 8분, 중국 북서부 간쑤성 고비사막의 주취안 위성발사센터에서 장정 2F 로켓이 하늘을 가르며 치솟았습니다. 10분 뒤 우주선은 궤도 진입에 성공했고, 중국 유인우주국(CMSA)은 "우주인들 컨디션 양호, 발사 완벽 성공"이라고 발표했습니다.이번 미션의 주인공은 세 명. 그중 한 명이 홍콩 출신 리자잉, 43세(여성)입니다. 홍콩 경찰 출신인 그는 홍콩에서 처음으로 우주에 오른 인물이 됐습니다. 나머지 두 명은 39세 우주공학 엔지니어 주양주와 역시 39세인 전직 공군 조종사 장즈위안으로, 둘 다 첫 우주 비행입니다.중국은 이번 미션을 통해 생명과학, 재료과학, 유체물리학, 의학 분야에서 다수의 실험을 진행할 예정입니다. 홍콩 출신 우주인의 탑승은 단순한 상징을 넘어, 중국이 자국 우주 프로그램에 전 지역의 인재를 끌어들이고 있음을 보여주는 신호탄입니다.이번 미션의 핵심은 바로 '1년 궤도 체류'입니다. 세 명 중 한 명이 선발돼 티엔궁 우주정거장에서 꼬박 1년을 보내게 됩니다. 누가 남을지는 미션 진행 상황에 따라 추후 발표된다고 합니다. 지금까지 중국 우주인들은 대부분 6개월 단위로 교체됐습니다. 그런데 왜 갑자기 1년일까요?가디언과 인터뷰한 호주 맥쿼리대학교의 천체물리학자 리처드 드 그레이스 교수는 이렇게 설명합니다. "장기 무중력 환경에서 인간이 겪는 골밀도 감소, 근육 손실, 방사선 노출, 수면 장애, 심리적 피로를 연구하는 게 핵심입니다. 또한 물과 공기 재활용 시스템의 신뢰성, 그리고 지구에서 멀리 떨어진 곳에서 발생할 수 있는 의료 응급 상황 대응 능력도 시험대에 오릅니다."1년 체류는 하드웨어와 인간 모두를 '다른 운용 체제'로 밀어 넣는 실험입니다. 이는 2030년 달 착륙, 그리고 그 이후 화성 탐사를 위한 필수 관문입니다. 중국은 이번 미션을 통해 인간의 우주 장기 거주 가능성을 본격적으로 검증하기 시작했습니다.선저우 23호는 단순한 우주정거장 미션이 아닙니다. 2030년 달 착륙이라는 중국의 최종 목표를 향한 리허설입니다. 중국은 2026년 신형 우주선 멍저우의 궤도 시험 비행을 예정하고 있으며, 이 우주선이 기존의 선저우를 대체해 달 착륙 임무를 수행하게 됩니다.이번 미션에서는 티엔궁 우주정거장 코어 모듈과의 첫 자율 고속 랑데부·도킹 절차가 시험됩니다. 이는 향후 2030년 달 임무에서 핵심이 될 멍저우 캡슐과 란웨 달 착륙선 간 달 궤도상 자동 랑데부 기술의 준비 단계입니다. 중국은 2035년까지 러시아와 함께 국제 달 연구 기지(International Lunar Research Station, ILRS) 1단계를 완공할 계획입니다.한편 미국 NASA는 아르테미스 프로그램을 통해 2028년 유인 달 착륙을 목표로 하고 있으며, 지난 4월엔 아르테미스 II 미션으로 50년 만에 달 주변을 유인 비행하는 데 성공했습니다. 중국 우주 프로그램 수석 과학자 우 웨이런은 "공개 일정은 의도적으로 보수적으로 잡았다"고 밝혔습니다. 즉, 실제로는 더 빠를 수도 있다는 뜻입니다.중국은 또한 올해 말 파키스탄 출신 우주인을 티엔궁에 초청할 예정이며, 5월엔 세계 최초로 인간 줄기세포 샘플을 우주로 보내 '인공 배아' 실험을 진행 중이라고 국영 매체가 보도했습니다. 이는 인간의 우주 장기 거주와 번식 가능성을 연구하기 위한 실험입니다.2011년 미국이 NASA와 중국의 협력을 금지한 이후, 중국은 독자 우주정거장을 건설했고, 2019년 달 뒷면 착륙, 2021년 화성 탐사선 착륙, 2024년 달 뒷면 샘플 회수까지 연이어 성공했습니다.이제 남은 건 '사람'입니다. 1년 체류 실험이 성공하면, 중국의 달 착륙 시나리오는 한층 더 현실에 가까워집니다. 미국은 2028년, 중국은 2030년을 목표로 하고 있지만, 중국 측은 공식 일정이 보수적이라고 밝힌 바 있습니다.과연 누가 먼저 달에 깃발을 꽂을까요? 그 결과는 앞으로 몇 년 안에 판가름 날 것입니다.A1. 6개월은 지구 저궤도(LEO) 임무의 표준 주기이지만, 달에 상주 기지를 건설하거나 화성(편도 최소 6~9개월)으로 가기 위해서는 인체가 1년 이상의 무중력·고방사선 환경을 견뎌낼 수 있는지 검증해야 합니다. 호주 맥쿼리대 리처드 드 그레이스 교수가 지적했듯, 이번 1년 체류는 근육 손실과 골밀도 감소, 방사선 누출에 따른 DNA 변형 등을 방어하기 위한 의학적 데이터를 축적하고 폐쇄형 생명 유지 시스템의 신뢰성을 극대화하기 위한 필수 관문입니다.A2. 이번 미션에서 가장 주목해야 할 기술은 톈궁 우주정거장에 적용된 '자체 개발 고속 자동화 도킹 시스템'입니다. 중국의 달 착륙 시나리오는 사령선(멍저우)과 착륙선(란웨)을 우주로 각각 따로 쏘아 올린 뒤 달 궤도에서 합체하는 방식입니다. 이번에 지구 궤도에서 완벽하게 증명해 낸 고속 자율 도킹 기술이 향후 달 심우주 궤도에서 그대로 재현될 핵심 메커니즘이기 때문에 매우 중요한 리허설로 평가받습니다.A3. 미국의 아르테미스 유인 달 착륙 목표 시점은 2028년이며, 중국은 2030년 이전을 공식 목표로 설정하고 있습니다. 그러나 중국 우주 프로그램 수석 과학자 우웨이런이 밝혔듯 중국의 일정은 대단히 보수적으로 잡힌 것이며 기술 성숙도에 따라 일정이 앞당겨질 수 있습니다. 특히 미국이 민간 우주 기업(스페이스X 등)의 발사체 개발 지연 변수를 겪고 있는 반면, 중국은 국가 주도의 일사불란한 예산 투입과 인프라 확장을 무기로 삼고 있어 실제 착륙 시점의 격차는 종이 한 장 차이가 될 수 있습니다.