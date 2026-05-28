[자막뉴스] '유흥업소 뒷돈 의혹' 강남 지구대 '싹'…"버닝썬 터질라" 대대적 '물갈이'

잇따른 비위 논란에 수사·형사 책임자를 전격 교체한 서울 강남경찰서가 관내 지구대·파출소에도 인사 조치를 했습니다.



강남경찰서는 어제(27일) 지구대·파출소 4곳의 관서장 3명과 순찰팀장 6명을 새로 발령 냈습니다.



지난 12일 경정급 정기인사로 수사·형사과장 5명 전원을 교체한 지 보름 만의 후속 인삽니다.



애초 경정급 경찰관에게 지구대·파출소의 장을 맡기려 했으나, 지원자가 나오지 않아 경감급 직원을 전보하는 등 조처가 이뤄졌습니다.



앞서 서울경찰청은 비위 논란이 끊이지 않던 강남서가 방송인 양정원 씨 수사 무마 의혹에 연루된 정황까지 나오자 강력한 쇄신을 예고한 바 있습니다.



최근에는 유흥업소가 밀집된 지역의 지구대 소속 경찰들이 업소로부터 향응 받은 게 아니냐는 의혹이 제기돼 자체 조사도 벌였습니다.



강남서는 2019년 이른바 '버닝썬 사태'로 논란에 휩싸인 뒤 경찰청이 발표한 '유착 비리 근절 종합 대책'에 따라 '특별 인사 관리 구역'으로 지정됐습니다.



비위 전력이 있는 경찰은 강남경찰서에 발령받을 수 없고, 강남경찰서에서 징계를 받으면 타 관서로 즉시 전출됩니다.



관리 구역 지정은 지난 2024년 말 종료될 예정이었지만, 지정 해제 직전 강남경찰서 직원 3명이 내부 비리로 직위 해제되면서 또다시 연장됐습니다.



경찰은 이번 인사는 공석을 채워 넣는 연쇄 이동 성격이라고 설명했습니다.



(취재: 김지욱, 영상편집: 최강산, 디자인: 육도현, 제작: 디지털뉴스부)