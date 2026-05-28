이 대통령 "서소문 사고·GTX 철근 문제, 철저한 조사 필요"

▲ 이재명 대통령이 28일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다.

이재명 대통령이 서소문 고가차도 철거 현장 사고와 광역급행철도(GTX) 삼성역 구간 기등 철근 누락 시공 오류에 대해 철저한 조사가 필요하다고 말했습니다.이 대통령은 오늘(28일) 오후, 청와대에서 주재한 수석·보좌관회의에서 '구의역 참사' 10주기를 언급하며, "우리 사회 일각에는 안전보다 돈, 또 안전보다는 효율을 중시하는 그런 못된 관행이 여전하다"고 지적했습니다.이어 "그제(26일) 발생한 서소문 고가차도 철거 현장 사고, 또 삼성역의 GTX 철근 문제 역시 이러한 병폐에서 비롯된 건 아닌지 철저한 조사가 필요하다"고 강조했습니다.이 대통령은 "특히, 이 사건들은 누구보다 국민 안전에 앞장서야 할 공공 부문이 관련됐다는 점에서 심각성이 크다"고 꼬집었습니다.그러면서, "관계 기관은 신속하게 진상을 규명하고, 그 결과에 따라 지위고하를 막론하고 엄정하게 책임을 물어야 한다"고 주문했습니다.또, "돈이 생명보다 귀할 수는 없다. 안전은 가장 효율적인 투자라는 사실을 명심해야 한다"고 강조했습니다.앞서 GTX-A 삼성역 기둥에 들어갈 주철근 2,570개가 누락됐고, 뒤늦게 보고됐다는 지적이 나왔습니다.또, 서울 서대문구 미근동 서소문 고가차도 철거현장에서 상판 일부가 붕괴해 3명이 숨지고 3명이 다쳤습니다.(사진=연합뉴스)