[자막뉴스] "300억 청구할 것" 김수현 전격 반격…'금융 치료' 앞둔 김세의 남은 카드는?

고 김새론의 사망 원인이 배우 김수현의 채무 압박 때문이라는 허위 내용을 유포한 혐의를 받는 김세의 가로세로연구소 대표가 구속된 가운데 김수현 측이 김 대표를 상대로 3백억 원 규모의 손해배상을 청구하겠다고 밝혔습니다.



김수현 측 법률대리인 고상록 변호사는 오늘(28일) 한 언론에 출연해 "이 사건은 확인되지 않은 의혹을 퍼뜨리고 서사를 왜곡해 대중의 인식을 조작했을 뿐 아니라 카카오톡이나 음성 같은 핵심 자료까지 조작한 초유의 사건"이라고 김 대표를 직격했습니다.



고 변호사는 "조작된 증거로 무고한 피해자이자 전 세계인의 사랑을 받는 한 배우의 명예와 인생을 완전히 파괴하려 한 집단적·계획적 사회 범죄"라고 목소리를 높였습니다.



그는 지난해 사건 발생 직후 120억 원 상당의 손해배상 소송을 청구했다는 사실을 밝히며 "지금 시점에서 산정한 실제 피해 규모는 경제적 손실만 해도 그보다 훨씬 크기 때문에 손해액을 재산정해 청구 금액을 높일 수 있다"고 말했습니다.



그러면서 수사기관에 제출한 피해 자료로 산정한 결과 약 3백억 원 정도의 손실이 발생한 걸로 추정된다고 주장했습니다.



이 사건을 1년간 수사해 온 서울 강남경찰서는 김수현 측 주장대로 김 대표가 AI를 이용해 녹취록을 조작했다고 판단했습니다.



이에 따라 김 대표에 대해 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반과 명예훼손, 협박, 강요미수 등의 혐의를 적용해 지난 14일 구속영장을 신청했고, 법원은 지난 26일 영장을 발부했습니다.



경찰은 김 대표가 유튜브 채널 등을 통해 김수현 측을 압박한 구체적인 경위와 범행 목적 등을 집중적으로 조사할 방침입니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 나홍희, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)