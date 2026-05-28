'꼬꼬무', 오늘(28일) 결방…'서울시장 후보 초청 토론회' 생중계 편성

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SBS '꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기'(이하 '꼬꼬무')가 오늘(28일) 한 주 쉬어간다.SBS에 따르면, 이날 밤 10시 20분 방송 예정이던 '꼬꼬무'는 '제9회 전국동시지방선거 서울시장 후보 초청 토론회' 생중계 여파로 결방을 확정했다. 이에 따라 이날 밤 10시 50분부터는 서울시장 후보들의 치열한 공방이 담긴 초청 토론회가 시청자들을 찾아갈 예정이다.아쉬움을 뒤로하고 '꼬꼬무'는 오는 6월 4일 목요일 밤 10시 20분에 한층 더 묵직하고 감동적인 이야기로 돌아온다.6월 4일 방송될 에피소드는 '언노운: 사선을 넘어' 편이다. 이날 방송에서는 오직 조국을 위해 수차례 사선을 넘나들며 헌신했으나 끝내 돌아오지 못한 아버지와, 그런 아버지의 흔적과 진실을 찾아 무려 51년이라는 긴 세월을 눈물로 헤맨 아들의 가슴 아픈 비화가 전격 공개된다. 그날의 서막을 함께 열어줄 '이야기 친구'로는 배우 이규한, 홍수현, 이엘리야가 출연한다.지방선거 토론회 생중계로 인한 '꼬꼬무'의 결방 아쉬움을 달랠 역대급 에피소드 '언노운: 사선을 넘어' 편은 오는 6월 4일(목) 밤 10시 20분 SBS에서 방송된다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)