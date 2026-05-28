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'꼬꼬무', 오늘(28일) 결방…'서울시장 후보 초청 토론회' 생중계 편성

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작성 2026.05.28 16:12 조회수
'꼬꼬무', 오늘(28일) 결방…'서울시장 후보 초청 토론회' 생중계 편성
SBS '꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기'(이하 '꼬꼬무')가 오늘(28일) 한 주 쉬어간다.

SBS에 따르면, 이날 밤 10시 20분 방송 예정이던 '꼬꼬무'는 '제9회 전국동시지방선거 서울시장 후보 초청 토론회' 생중계 여파로 결방을 확정했다. 이에 따라 이날 밤 10시 50분부터는 서울시장 후보들의 치열한 공방이 담긴 초청 토론회가 시청자들을 찾아갈 예정이다.

아쉬움을 뒤로하고 '꼬꼬무'는 오는 6월 4일 목요일 밤 10시 20분에 한층 더 묵직하고 감동적인 이야기로 돌아온다.
꼬꼬무 (사진=게티이미지코리아)

6월 4일 방송될 에피소드는 '언노운: 사선을 넘어' 편이다. 이날 방송에서는 오직 조국을 위해 수차례 사선을 넘나들며 헌신했으나 끝내 돌아오지 못한 아버지와, 그런 아버지의 흔적과 진실을 찾아 무려 51년이라는 긴 세월을 눈물로 헤맨 아들의 가슴 아픈 비화가 전격 공개된다. 그날의 서막을 함께 열어줄 '이야기 친구'로는 배우 이규한, 홍수현, 이엘리야가 출연한다.

지방선거 토론회 생중계로 인한 '꼬꼬무'의 결방 아쉬움을 달랠 역대급 에피소드 '언노운: 사선을 넘어' 편은 오는 6월 4일(목) 밤 10시 20분 SBS에서 방송된다.

강선애 기자

(SBS연예뉴스 강선애 기자)
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