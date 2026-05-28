40여 년간 묵인한 국가폭력를 소환했다…'1980 사북', 들꽃영화상 대상

한국 현대사의 잊힌 비극인 '사북 사건'을 조명한 영화 '1980 사북'이 제13회 들꽃영화상에서 대상을 수상했다.



'1980 사북'은 1980년 4월, 강원도 정선 사북에서 일어난 광부들의 항쟁과 이를 은폐하려고 했던 국가 폭력, 그리고 광부들의 분노가 어떻게 서로에게 향했는지를 재구성한 휴먼 탐사 다큐멘터리 영화다. 40여 년간 잊혔던 '사북 사건'을 스크린 위로 소환해 동원탄좌 광부와 지역 주민들, 당시 진압 작전에 투입됐던 경찰, 현장을 기록했던 언론인들의 증언과 다양한 자료를 바탕으로 사건을 다각도로 재조명한 작품이다.



특히 국가가 감춰온 폭력의 흔적과 그 시대의 상처를 집요하게 추적하며 우리 사회에 묵직한 질문을 던지는 작품으로 주목받아왔다.



배급사인 엣나인필름은 "이번 들꽃영화상 대상 수상은 단순한 영화적 성취를 넘어, 우리 사회가 오랫동안 외면해 온 한국 현대사의 비극을 다시 공론장으로 끌어냈다는 점에서 더욱 깊은 의미를 지닌다"면서 "사북 사건의 진실을 더 널리 알리고 국가 차원의 진정성 있는 사과와 역사적 성찰을 촉구하는 움직임에 의미 있는 동력을 더할 것"이라는 의미를 부여했다.







(SBS연예뉴스 김지혜 기자)