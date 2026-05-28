[뉴스브리핑] 오늘의 주요뉴스…반도체 대호황에 성장률 전망도 '껑충'

1. 신현송 한국은행 총재가 취임한 이후 처음으로 금융통화위원회가 오늘(28일) 열렸습니다. 현재 연 2.5%인 기준금리가 동결됐습니다. 지난해 5월 이후 8차례 연속 동결인데요. 올해 성장률 전망치는 반도체 경기 호조에 힘입어서 기존의 2%에서 2.6%로 상향 조정됐습니다.



2. 이제 엿새 앞으로 다가왔죠. 다음 달 3일 치러지는 지방선거와 국회의원 재보궐 선거를 위한 사전투표가 내일부터 이틀 동안 진행됩니다. 여야 지도부는 지원 유세에 나서면서 지지층 결집에 나섰고요. SBS는 최대 격전지로 꼽히는 서울시장 후보 토론회를 오늘 밤 11시부터 방송할 예정입니다.



3. 서소문 고가차도가 무너진 지 사흘째를 맞았습니다. 추가 붕괴 우려로 복구 작업이 지연되고 있습니다. 사고 원인과 책임을 놓고 경찰과 검찰의 수사도 본격적으로 진행되고 있습니다.



4. 미국과 이란의 종전협상이 진통을 겪고 있는 가운데 미군이 호르무즈 해협 인근에서 군사 행동에 나서면서 해협의 긴장 수위가 다시 상승하고 있습니다. 트럼프 미국 대통령은 이란과의 협상에 대해서 지금까지는 만족스럽지 않다고 말했습니다.