'영스' 알파드라이브원 "언젠가 BTS '2.0'·'SWIM' 커버 무대 해보고파"

프롤로그 싱글 'No School Tomorrow(노 스쿨 투모로우)'로 컴백한 그룹 알파드라이브원이 라디오에 출연해 한층 여유로워진 매력과 솔직한 입담을 뽐냈다.



지난 27일(수) 방송된 SBS 파워FM(107.7MHz) '웬디의 영스트리트'에는 신곡으로 돌아온 알파드라이브원이 게스트로 출연해 다채로운 에피소드를 전했다.



데뷔 후 첫 컴백을 맞이한 알파드라이브원은 "데뷔 앨범 때보다는 여유가 생긴 것 같다"며 컴백 소감으로 포문을 열었다. 이어 타이틀곡 'OMG!'의 포인트 안무를 소개하며 입담을 자랑했다. 멤버들은 "이번 안무에는 팔을 돌리는 동작이 많지만 아직 정확한 이름은 정해지지 않았다"고 밝혔다.



이에 멤버 상원이 "빙글빙글 돌리는 손동작이 많아 일단은 '선풍기 댄스'라고 생각한다"고 말하자, 다른 멤버들 역시 "아직 비공식적인 이름이라 팬분들이 빨리 이름을 정해주셨으면 좋겠다"고 덧붙여 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.



멤버들에 대한 개인적인 궁금증을 해결하는 코너에서도 멤버들의 개성이 빛났다. 준서는 성시경의 '너는 나의 봄이다'를 즐겨 부른다고 밝히며 즉석에서 달콤한 라이브를 선보여 청취자들의 뜨거운 호응을 이끌어냈다. 아르노와 안신은 데뷔 전 연습생 시절, 무작정 버스를 타고 아무 곳에서나 내려 즉흥 여행을 떠났던 풋풋한 추억을 공유해 주목을 받았다.



이어 상원은 앞으로 꼭 도전해보고 싶은 커버 무대로 글로벌 아티스트 방탄소년단(BTS)의 '2.0'과 'SWIM'을 꼽았다. 상원은 "이 두 곡 모두 알파드라이브원만의 색깔로 커버하면 잘할 수 있을 것 같다"며 "언젠가 멤버들과 단체 무대로 꾸며보고 싶다"는 야심 찬 바람을 전해 기대감을 높였다.



한편, 알파드라이브원의 유쾌한 매력이 돋보인 '웬디의 영스트리트'는 매일 저녁 8시부터 10시까지 SBS 파워FM 107.7MHz에서 방송되며, 공식 유튜브 채널 '에라오'를 통해 보는 라디오로도 만날 수 있다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)