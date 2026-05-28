[날씨] 당분간 '초여름 더위'…차차 맑아지는 하늘

당분간 초여름 더위가 나타나겠습니다.



오늘(28일)과 내일 서울의 낮 최고 기온 27도로 평년보다 2도가량 높겠고요.



주말에는 토요일에 서울의 낮 기온 28도, 일요일에는 30도까지 오르면서 초여름처럼 덥겠습니다.



오늘 다른 지역의 낮 기온도 한번 살펴보겠습니다.



대구의 낮 최고 기온 28도, 울산 29도로 덥겠고요.



대전은 25도, 전주 23도 예상됩니다.



곳곳에 비를 뿌리던 비구름대가 동해상으로 빠져나가고 현재 하늘이 차차 맑게 드러나고 있습니다.



다만 오늘 강원 남부 내륙과 산지, 충북과 영남 내륙 지역에는 낮까지 비가 내리겠습니다.



예상되는 강수량은 5mm 안팎으로 많지 않겠고요.



그 밖의 지역에서도 빗방울이 떨어질 때 있겠습니다.



오늘 울산과 부산, 창원과 전주 지역에서는 바람이 강하게 분다는 점 참고해 주셔야겠습니다.



금요일부터는 다시 하늘이 맑게 드러나겠습니다.



맑게 드러난 하늘에 자외선이 강하게 내리쬐겠습니다.



주말을 맞아서 외출 계획 있으시다면 긴소매나 모자 등으로 자외선 차단에 신경 써주셔야겠습니다.



(안수진 기상캐스터)