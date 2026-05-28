[현장영상] "불이야!" 야구 경기 도중 검은 연기…불 끈 사람들 정체가

지난 5월 6일, 수원 kt위즈파크에서 열린 야구 경기 도중 경기장 인근 분리수거장에서 갑작스럽게 화재가 발생했습니다. 검은 연기가 1루 관중석 방향으로 퍼지며 경기가 약 20분간 중단됐는데요.



그런데 소방차가 도착하기도 전, 관람객들 사이에서 누군가 재빠르게 소방 호스를 잡고 화재 진압에 나섰습니다. 알고 보니 이들은 휴무를 맞아 야구장을 찾은 현직 소방관들이었습니다.



소방관들은 역할을 나눠 직접 관창을 잡고 불길을 향해 물을 뿌렸고, 연기로 가득 찬 현장 안으로, 맨몸으로 들어가 초기 진화에 나섰습니다. 이들의 신속한 대응 덕분에 화재는 큰 피해 없이 진압됐고 인명 피해도 발생하지 않았습니다.



당시 긴박했던 현장을 현장영상에 담았습니다.



(취재: 윤경아 / 구성: 양현이 / 영상편집: 서병욱 / 디자인: 육도현 / 제작: 모닝와이드 3부)