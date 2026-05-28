토스증권 북마크에 이 대통령 합성 사진이?…"구글 크롬 문제 탓"

▲ 토스증권 로고

구글의 웹브라우저 크롬과 관련한 문제 탓에 토스증권 웹사이트를 즐겨찾기로 저장하면 엉뚱한 합성사진이 섬네일(thumbnail)로 설정되는 해프닝이 벌어졌던 것으로 나타났습니다.오늘(28일) 금융투자업계에 따르면 전날 한때 크롬 브라우저에서 토스증권 웹사이트를 연 뒤 북마크(즐겨찾기) 등록을 시도하면 섬네일로 이재명 대통령의 합성사진이 올라오는 오류가 발생했습니다.온라인 커뮤니티 등에 글을 올린 이용자들은 PC가 아닌 모바일 환경에서도 토스증권 홈페이지를 북마크로 저장하면 대통령의 얼굴이 보였다고 전했습니다.토스증권은 이에 대해 "외부 해킹 및 내부 등록과는 무관한 것으로 확인했다"며 "크롬 브라우저의 북마크 미리보기 이미지 선정 과정에서 발생했다"고 해명했습니다.크롬 브라우저가 자체적으로 북마크 미리보기 사진을 선정하는데, 이는 회사가 지정한 것이 아닌 웹페이지 내 사진들을 '크롤링'(온라인 정보자원을 자동으로 수집·분류·저장하는 방식)해 자동 반영한다며, 이는 다른 웹페이지에도 적용되는 부분이라고 설명했습니다.토스증권 웹사이트 홈 화면에는 커뮤니티 서비스에 사용자들이 자유롭게 올린 글과 사진이 일부 노출되는 부분이 있습니다.크롬은 여기에 올려진 사진을 멋대로 가져가 북마크 섬네일로 설정했던 것으로 보입니다.이에 토스증권은 북마크 미리보기에 공식 로고를 우선 인식할 수 있도록 설정을 개선했다고 말했습니다.실제로 현재는 북마크 추가 시 섬네일에 정상적으로 토스증권 로고 모양이 나타납니다.(사진=토스 제공, 연합뉴스)