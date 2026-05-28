주니(JUNNY), 왁스 실링+퍼즐 티저 공개…6월 컴백 기대감 UP

아티스트 주니(JUNNY)가 독창적인 티징 콘텐츠로 6월 컴백 기대감을 끌어올렸다.



주니는 지난 27일 오후 소속사 모브컴퍼니 공식 SNS를 통해 새 싱글 프로젝트를 암시하는 이미지 티저를 공개했다. 공개된 티저는 원형 왁스 실링과 크로스 워드 퍼즐 형식으로 구성돼 눈길을 끌었다. 봉인을 연상시키는 왁스 실링 안에는 감각적인 로고 디자인이 담겼고, 퍼즐에는 'JUNNY', 'NEW', 'SINGLE', 'HEAVEN' 등의 단어가 등장해 팬들의 궁금증을 자극했다.



특히 일부 단어와 힌트는 의도적으로 가려져 있어 아직 공개되지 않은 새 싱글 제목과 콘셉트에 대한 다양한 추측이 이어지고 있다. 단순 이미지 공개를 넘어 팬들이 직접 의미를 해석하고 참여할 수 있도록 설계된 티징 방식이 몰입감을 더했다는 반응이다.



앞서 주니는 커밍순 티저를 통해 6월 활발한 활동을 예고한 바 있다. 이어 오는 6월 13일 서울 용산구 현대카드 언더스테이지에서 첫 국내 단독 콘서트 'DJ Soulscape Curated 29 JUNNY(디제이 소울스케이프 큐레이티드 29 주니)' 개최 소식도 알리며 기대를 높였다.



이번 새 싱글은 콘서트 개최를 앞두고 공개되는 만큼 주니만의 감각적인 음악 세계와 라이브 퍼포먼스를 향한 관심도 함께 커지고 있다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)