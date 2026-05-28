[자막뉴스] "박근혜 존경" 샤라웃 나선 보수 후보들…"한이 30년 구형", "윤이 한 걸 왜 나한테"

격전지 부산을 찾아 본격 선거 유세 지원에 나선 박근혜 전 대통령 행보를 놓고 부산 북갑 보궐선거에 나온 박민식 국민의힘 후보와 한동훈 무소속 후보가 날 선 신경전을 벌였습니다.



어제(27일) 경남 진주와 울산을 들른 박 전 대통령은 부산시장 선거에 출마한 박형준 국민의힘 후보 지원 유세를 하기 위해 부산 기장 시장을 방문할 예정이었습니다.



이 일정에 동행하기로 한 박 후보는 자신의 소셜미디어에 한 후보를 겨냥한 글을 올렸습니다.



박 후보는 "박근혜 대통령에게 30년을 구형하고 가짜 보수인 주제에 국민의힘 이름을 훔쳐쓰려고 하는 게 딱하다"며 "무소속 한동훈이 당선되어 보수가 분열하는 것, 바로 그것이 민주당이 진짜 바라는 일이고, 이재명 정부의 폭주만 도와주는 꼴"이라고 주장했습니다.



그러자 한 후보도 반격에 나섰습니다.



같은 날 오후 한 후보는 부산 덕천역 유세현장에서 기자들과 만나 박 전 대통령의 부산 방문에 대해 "여러 가지 생각을 하고 판단하시는 것이기 때문에 존중한다"며 "박 전 대통령의 그 동안의 삶을 존경한다"고 말했습니다.



그러면서 박 후보를 향해서는 "'30년 구형'을 결정했던 윤석열 대통령을 대통령으로 만들기 위해 나서고 장관 자리를 하고 지금까지 윤 어게인 하고 있는 사람이, 지금 윤 대통령이 구형한 30년을 저한테 뒤집어 씌우고 있다"고 맞받았습니다.



앞서 한 후보는 소셜미디어에 "박 후보를 찍는 표는 단순한 사표가 아니라 민주당 하정우 후보를 돕는 표이자 이재명 정권 폭주를 돕는 표"라며 "북구갑 시민들이 보수 후보인 한동훈으로 '단일화'해 달라"고 주장했습니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 안준혁, 디자인 : 육도현, 제작 : 디지털뉴스부)