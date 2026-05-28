삼성 최대 노조 7만 명 아래로…임협 후폭풍에 과반 노조도 '위협'

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삼성전자 임금 협상이 노사 합의로 마무리됐지만 최대 노조이자 과반 노조인 삼성그룹 초기업노동조합 삼성지부(이하 초기업노조)에서 이탈자가 속출하고 있습니다.조합원 수가 7만 명대 아래로 내려오면서 과반 노조 지위를 상실할 가능성도 제기됩니다.오늘(28일) 업계에 따르면, 초기업노조 가입자 수는 전날 오후 6시 기준 6만 9천935만 명으로 집계됐습니다.임금 교섭 과정에서 한때 7만 6천여 명을 넘었던 것과 비교하면 6천 명 이상이 탈퇴한 것입니다.임협 완료 후 스마트폰·TV·가전 등을 담당하는 디바이스경험(DX) 부문 소속 직원들의 이탈 행렬이 이어지고 있어 초기업노조가 과반 노조 지위를 상실하는 것 아니냐는 전망도 나옵니다.현재 초기업노조의 DX 소속 조합원은 약 5천여 명으로 추정됩니다.초기업노조는 지난 4월 고용노동부로부터 과반 노조 및 법적 근로자 대표 지위를 획득했습니다.초기업노조가 안정적인 과반 노조 지위를 유지하기 위해서는 전체 임직원의 절반 수준인 약 6만 4천500여 명 선을 지켜야 합니다.과반 노조 지위가 흔들리면 사측과 향후 교섭 주도권이나 법적 정당성이 큰 폭으로 약화할 수 있습니다.DX가 빠진 DS 부문 중심의 '반쪽짜리' 노조로 대의명분이 약화할 수도 있고, 내년도 삼성전자 내 복수 노조들과 교섭창구 단일화 과정에서 주도권이 흔들릴 수 있습니다.초기업노조의 가입자 수가 감소하는 것과 반대로 2·3대 노조인 전국삼성전자노동조합(이하 전삼노)과 삼성전자 노동조합 동행(이하 동행노조) 가입자 수는 증가했습니다.DS(디바이스솔루션) 및 DX 부문 직원이 섞여 있는 전삼노 조합원은 오늘(28일) 오전 9시 기준 2만 600명으로 늘었습니다.전삼노 가입자 수는 지난 20일 1만 6천여 명에서 일주일 새 약 5천 명 늘었습니다.잠정 합의안에 반발한 DX 부문 직원들이 세를 불리기 위해 결속을 강화하는 흐름이 나타난 것으로 해석됩니다.3대 노조인 동행노조 역시 오늘 오전 6시 30분 조합원이 1만 5천936명으로 불어났습니다.지난 20일만 해도 2천600명대였던 동행노조 조합원은 잠정 합의안 도출 이후 하루 만에 1만 명 가까이 늘었고 증가세를 이어가고 있습니다.