삼성증권, SDS·카드와 두나무 지분 4% 취득 결정

▲ 삼성증권

삼성증권은 삼성SDS, 삼성카드와 함께 카카오 계열사가 보유한 두나무 지분 4.0%를 취득한다고 오늘(28일) 밝혔습니다.삼성증권이 2.0%, 삼성SDS와 삼성카드가 1.0%씩, 총 139만주를 6천128억원 취득하기로 했습니다.이들 3사는 성장하는 디지털 자산 관련 신규 사업기회를 창출하기 위해 국내 1위 디지털 자산 거래소인 두나무에 전략적 지분 투자를 결정했다고 설명했습니다.또 향후 원화 스테이블코인 등 디지털자산의 범주가 확대되고 이에 따라 거래소의 사업영역도 더욱 확장될 수 있다는 점을 고려했다고 덧붙였습니다.삼성증권은 토큰증권 발행 및 유통, 가상자산 서비스 등 디지털 자산 전반에 걸쳐 두나무와 상호 서비스 확대를 위한 협업을 강화하고 사업 기회를 모색할 계획입니다.삼성SDS는 기존에 보유한 우수한 IT 서비스, AI, 클라우드, 보안, 데이터 관리 기술 역량에 두나무의 블록체인 운영 노하우를 접목해 삼성SDS의 블록체인 소프트웨어(S/W) 경쟁력을 제고하고, 향후 국내 금융사를 대상으로 한 차세대 디지털금융 인프라 사업을 강화할 예정입니다.삼성카드는 향후 원화 스테이블코인 도입 시 삼성금융 통합 앱 모니모 등에서 디지털자산을 사용한 결제 지원 등 유통 생태계 구축과 관련해 두나무와 협업할 계획입니다.삼성 관계자는 "이번 지분투자는 삼성 각 계열사의 디지털자산 관련 비즈니스 경쟁력 강화를 위한 것"이라며 "향후 국내 1위 디지털자산 사업자 두나무와의 적극적인 협력을 통해 각 사가 디지털자산과 관련한 시장 리더십을 확보해 나갈 수 있을 것으로 기대한다"고 밝혔습니다.두나무 관계자도 "삼성증권, SDS, 카드의 전략적 지분투자를 환영하며, 블록체인 기반의 금융투자 상품 개발·유통 및 결제 인프라 구축, 블록체인 기술을 활용한 AI 분야의 확장을 위해 적극 협력할 계획"이라고 말했습니다.(사진=삼성증권 제공, 연합뉴스)