국내은행 1분기 총자본비율 0.19%p↓…대출자산 늘고 환율 상승

▲ 시중은행 ATM

올 1분기 국내은행의 건전성 지표인 국제결제은행(BIS) 자본비율이 대출자산 증가와 환율 상승 등 영향으로 하락했습니다.오늘(28일) 금융감독원에 따르면 지난 3월 말 기준 국내 은행의 총자본비율은 15.64%로 작년 말보다 0.19%포인트(p) 하락했습니다.보통주자본비율은 13.41%, 기본자본비율은 14.66%로 각각 0.09%p, 0.13%p 하락했습니다.이는 기업 익스포저(위험노출액) 증가와 환율 상승에 따른 외화자산 위험가중자산 증가 등으로 위험가중자산 증가 폭이 보통주자본 증가폭을 상회한 데 따른 것입니다.금감원은 "국내 은행의 당기 순이익이 견조한 흐름을 지속했으나, 대출자산 증가와 환율 상승 등에 따라 자본비율이 하락했다"고 짚었습니다.BIS 기준 자본비율은 총자산(위험자산 가중평가) 대비 자기자본의 비율로, 은행의 재무구조 건전성을 가늠하는 핵심 지표입니다.다만 모든 은행의 자본비율이 규제비율을 상회하는 등 양호한 수준을 유지했습니다.감독당국의 규제 기준은 보통주자본비율 8.0%, 기본자본비율 9.5%, 총자본비율 11.5%습니다.총자본비율 기준으로는 우리·씨티·SC·케이·카카오·토스·수협·수출입이 16.0%를 상회했고, BNK는 14% 미만으로 상대적으로 낮은 수준이었습니다.보통주자본비율은 씨티·SC·케이·카카오·토스·수협·수출입이 14% 이상, KB·신한·하나·우리·산업이 13% 이상으로 상대적으로 높은 수준을 보였습니다.케이(+7.04%p), 우리(+0.72%p), 토스(+0.39%p), 기업(+0.04%p), JB(+0.03%p)은행은 보통주자본비율이 상승했지만, 씨티(-3.64%p), 카카오(-0.97%p), 수출입(-0.94%p), SC(-0.79%p), 수협(-0.69%p) 등 12개 은행은 하락했습니다.케이뱅크의 경우 기업공개(IPO) 영향으로 자본비율 상승폭이 두드러졌습니다.금감원은 "중동 전쟁 등 대내외 리스크 요인 지속과 금리·환율 변동성 확대 등이 건전성 관리에 부담 요인으로 작용할 수 있다"며 "향후 국내은행이 안정적인 건전성 관리 기반 아래 본연의 역할을 충실히 이행하도록 손실흡수능력 확충과 자본적정성 관리를 강화하도록 유도할 예정"이라고 전했습니다.(사진=연합뉴스)