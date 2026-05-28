DAY6 도운 "너거 아프게 만들어서 미안"…유지유와 열애·결혼설 뒤 첫 입장

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밴드 데이식스(DAY6) 멤버 도운이 유튜버 유지유와의 열애·결혼설 이후 처음으로 직접 심경을 밝혔다.도운은 28일 새벽 자신의 인스타그램 스토리에 "우리 팀 죽어도 안 없어진다"며 "내 어디 안 가고 안 좋은 글들은 보지도 말고 당분간 내 관련된 글은 보여도 무시하고 너거 아프게 만들어서 미안하다. 좀만 기다려도"라는 글을 올렸다.최근 온라인상에서는 도운과 유튜버 유지유의 열애설이 빠르게 확산됐다.두 사람의 집 인테리어와 소품, 커플 아이템으로 추정되는 키링과 향수 등이 비슷하다는 주장과 함께, 도운 지인이 올린 사진 속 강아지가 유지유의 반려견이라는 추측까지 나오며 열애설이 불거졌다. 여기에 두 사람이 웨딩 플래너와 상담을 받았다는 목격담까지 퍼지면서 결혼설로까지 번졌다.이에 대해 소속사 JYP엔터테인먼트는 지난 26일 "특별한 입장은 없다"고 밝힌 바 있다.약 이틀간 별다른 언급을 하지 않았던 도운은 직접 SNS에 글을 올리며 팬들에게 메시지를 전해 눈길을 끌었다. 특히 "우리 팀 죽어도 안 없어진다"는 표현을 통해 열애설과 결혼설 이후 일부 팬들 사이에서 제기된 팀 탈퇴 및 해체 우려를 일축한 것으로 보인다.도운의 열애설 상대인 유지유는 약 19만 명의 구독자를 보유한 유튜브를 운영하는 인플루언서로, '얼짱' 출신 유튜버 유혜주의 친동생으로도 알려져 있다.사진=백승철 기자(SBS연예뉴스 강경윤 기자)