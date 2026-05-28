엘제이, 신정환에 분노 폭발 "넌 인간 아니다"…이선정 편 비공개 처리

방송인 엘제이(LJ·이주연)가 신정환과 전 아내인 배우 이선정을 공개 저격하며 거친 분노를 드러냈다.



엘제이는 지난 28일 밤부터 자신의 SNS를 통해 신정환에게 보낸 것으로 보이는 DM(다이렉트 메시지) 캡처를 연이어 공개했다.



공개된 메시지에는 "사과한다더니 답이 없네. 보자", "섭외? 인간 아니네", "형 공개 사과 안 하면 이선정 너 둘 다 깐다", "자신 있으면 너도 나 까" 등의 내용과 욕설이 담겼다.



또 다른 게시물에서는 "넌 진짜 인간 XX 아니다. 해보자", "읽었으면 전화해"라고 적었고, 이어 "신정환 이선정 니가 먼저 덤빈 건데 재밌지"라는 글도 남겼다.



현재 신정환의 유튜브 채널 '닭터신'에 올라왔던 이선정 출연 영상은 28일 오전 기준 비공개 처리된 상태인 것으로 알려졌다.



누리꾼들은 이번 갈등이 최근 공개된 '닭터신' 콘텐츠와 관련된 것 아니냐는 추측을 내놓고 있다. 앞서 배우 이선정은 해당 채널에 출연해 전 남편인 엘제이와의 결혼 생활과 이혼 과정 등을 언급한 바 있다.



이선정은 지난 2012년 엘제이와 교제 약 45일 만에 혼인 신고를 했지만, 약 4개월 만에 이혼한 바 있다.



그는 '닭터신'에서 "성격과 생활 방식 등이 (전 남편과) 맞지 않았다", "헤어지고 너무 스트레스를 많이 받아서 운동하고 술 마시고만 했다. 그렇게 6개월이 지나니까 공황장애가 오더라. 5년 정도 '왜 결혼해서 내가 이 꼴이 됐나' 했는데 결국 나만 손해더라"라고 발언을 했다.



한편 엘제이는 과거 다이나믹듀오와 브라운아이드소울 매니저로 활동했으며 이후 방송인으로 데뷔했다. 현재는 인터넷 방송 플랫폼에서 활동 중이다.



이선정은 1990년대 '맘보걸'로 얼굴을 알렸고, 시트콤 '남자셋 여자셋' 등에 출연하며 인기를 얻었다.



(SBS연예뉴스 강경윤 기자)