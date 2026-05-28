'나는 솔로' 31기 순자 "걸스토크 방서 소외감"…경수와 '현커' 소감 밝혀

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SBS PLUS·ENA '나는 SOLO' 31기 순자와 경수가 '현커'(현실 커플)이 됐다는 사실을 밝혔다.지난 28일 '나는 솔로' 최종화를 마친 뒤 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV' 라이브 방송에서 진행된 '나는 SOLO' 31기 출연자 라이브 방송에서 경수는 순자와 현재도 교제 중이라고 직접 밝혔다.경수는 "방송 이후에도 연애를 시작했고 지금도 잘 만나고 있다. 방송을 보며 서로 힘들었던 부분이나 재밌었던 부분에 대해 이야기하면서 서로에게 힘이 되어줬다"면서 "조심스럽다 보니 순자 님도 저도 마스크와 모자를 쓰고 다녔다. 데이트다운 데이트를 하지 못했는데 이제는 자유롭게 다닐 수 있다는 생각에 해방감이 느껴진다. 소소한 행복이 아니라 큰 행복"이라고 애정을 드러냈다.순자 역시 "방송 안에서 사귀면 '집착녀 같다', '미저리 같다'는 오해를 많이 받았는데 저는 집착하는 스타일이 아니다"라면서 "연락도 잘 안 하는 편이고 서로의 생활을 존중하면서 잘 만나고 있다"고 밝혔다. 이어 "솔로나라를 나오고 나서 그 주 금요일에 처음 만났고 이후 매주 주말마다 만났다"고 설명했다.반면 방송에서 최종 커플이 됐던 영호·옥순, 영식·정희는 현재는 결별한 상태라고 털어놨다.옥순은 "영호 님과 잘 만났는데 개인적으로 해외에 나갈 일이 생기면서 방송 시작 후 얼마 지나지 않아 헤어졌다"고 밝혔고, 정희 역시 "방송 시작 전까지는 잘 만났지만 서로 감정이 커지면서 사소한 다툼들이 생겼고 현재는 헤어진 상태"라고 전했다.이날 라이브 방송에서는 순자가 방송 이후 여자 출연자들과의 관계 속에서 느꼈던 심리적 고통도 털어놔 눈길을 끌었다.순자는 "촬영이 끝난 뒤에는 다들 촬영 환경에 몰입해서 그랬던 거라고 생각하고 아무 일도 없었던 것처럼 잘 지내보려고 노력했다. 단톡방에서도 밝게 지내려고 했고 기수 모임도 나갔다"면서도 "'걸스토크'라는 단톡방 이름부터 사실 유쾌하지 않았다. 그 안에서 저와 경수 님의 관계를 두고 '지금도 만나냐' 같은 무례한 질문들이 계속 나왔고, 걸스토크를 빙자해서 저를 힘들게 하는 순간들이 많았다. 당사자인 정희 님도 있는 자리였기 때문에 용기를 내 이야기했는데 '네가 너무 예민한 거 아니냐', '왜 분위기를 망치냐'는 말을 들었다. 나는 이 무리 안에서 불편한 존재가 되었구나라는 생각이 들었다"고 말했다.결국 순자는 여자 출연자들이 참석하는 모임에 나가지 않기로 했고, 해당 단체 채팅방도 나왔다고 설명했다. 정희와는 관계를 풀었지만 다른 멤버들의 사과는 진정성이 없다고 판단해 받지 않았다고 덧붙였다.순자는 "저 역시 방송 초반에는 빌런이다, 집착녀 같다는 악플을 많이 받아봤기 때문에 지금 공격받는 분들의 심경도 어느 정도인지 가늠이 안 된다. 저희를 피해자나 가해자가 아니라 그냥 사람으로 봐주셨으면 좋겠다"면서 "과도한 비난이나 억측은 자제해 주시고, 더 성숙하고 좋은 모습으로 살아갈 수 있게 응원해 주셨으면 좋겠다"고 덧붙였다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)