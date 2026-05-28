영국 정보수장 "우크라전쟁 러시아군 전사자 50만 명"

▲ 우크라이나 전선의 러시아군 전차

영국 정보기관이 우크라이나 전쟁에서 러시아군 누적 사망자가 50만 명에 육박한다고 밝히면서 전쟁 장기화에 따른 러시아군 피해 규모가 다시 주목받고 있습니다.27일(현지시간) 영국 BBC 방송에 따르면, 영국 정보기관인 정부통신본부(GCHQ)의 앤 키스트-버틀러 국장은 최근 취임 연설에서 러시아가 2022년 2월 우크라이나를 전면 침공한 이후 약 50만 명의 병력이 전사한 것으로 추산된다고 밝혔습니다.러시아와 우크라이나는 그동안 상대국 사상자 추산치는 정기적으로 공개해왔지만 자국민 사상자 규모에 대해서는 자세히 밝히지 않고 있습니다.볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 지난 2월 개전 이후 우크라이나군 전사자를 약 5만 1천 명이라고 언급한 바 있으나, 러시아 정부는 누적 사상자 수를 거의 공개하지 않고 있습니다.BBC 뉴스 러시아어판이 러시아 독립매체 메디아조나 등과 협력해 집계한 러시아군 전사자는 현재까지 22만 3천539명입니다.이는 전쟁 발발 이후 공식 발표와 언론 보도, 소셜미디어(SNS), 묘지와 추모비 등을 토대로 신원이 확인된 사례들입니다.다만 조사팀은 실제 사망자 규모가 훨씬 클 가능성이 높다고 분석하고 있습니다.군사 전문가들도 공개적으로 확인 가능한 사망자는 전체의 45~65% 수준일 것으로 보고 있습니다.이에 따라 실제 러시아군 전사자기 40만~50만 명에 이를 수 있다는 분석도 나옵니다.키스트-버틀러 국장은 제2차 세계대전 당시 암호 해독의 중심지였던 블레츨리 파크에서 한 연설에서 러시아가 영국 전역의 주요 기반 시설을 "끊임없이 공격"하는 상황에서 영국이 "중대한 기로"에 서 있다고 진단했습니다.GCHQ는 영국의 암호해독과 감청, 사이버보안을 담당하는 정보기관입니다.키스트-버틀러 국장은 러시아가 사이버 공격과 정보전, 기반시설 교란 등 이른바 '하이브리드 전쟁'을 서방 국가들을 상대로 확대하고 있다고 지적했습니다.그는 "GCHQ는 정보·국방 파트너들과 함께 러시아의 위협을 약화시키기 위해 쉼 없이 대응하고 있다"며 기업과 공공기관에도 사이버 보안 강화를 주문했습니다.키스트-버틀러 국장은 러시아의 위협뿐 아니라 중국의 기술 굴기에도 우려를 나타냈습니다.그는 중국이 과학·기술 분야 초강대국으로 부상했으며 정보·사이버·군사 역량 전반에서 빠르게 영향력을 확대하고 있다고 평가했습니다.특히 인공지능(AI) 기술 경쟁이 가속화되는 가운데 영국과 서방 동맹국들이 경쟁 우위를 유지할 수 있는 시간이 점점 줄어들고 있다면서, 서방의 기술·안보 우위가 빠르게 약화할 수 있다고 경고했습니다.(사진=AP/러시아 국방부, 연합뉴스)