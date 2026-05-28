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NBA, '인터뷰 거부' 웸반야마에게 경고…미디어 규정 위반

하성룡 기자
작성 2026.05.28 08:09 조회수
NBA, '인터뷰 거부' 웸반야마에게 경고…미디어 규정 위반
▲ 빅토르 웸반야마

미국프로농구, NBA의 새 슈퍼스타로 떠오른 빅토르 웸반야마가 미디어 취재에 응하지 않아 입방아에 올랐습니다.

ESPN에 따르면 NBA 사무국은 취재진의 질문에 답하지 않은 웸반야마에게 미디어 접근 규정을 위반했다고 경고했습니다.

웸반야마는 어제(27일) 서부 콘퍼런스 결승 5차전에서 오클라호마시티 선더에 패한 뒤 샌안토니오 팀 대변인을 통해 기자들의 질문에 답하지 않겠다고 밝혔습니다.

NBA는 과거에 플레이오프 경기 이후 인터뷰에 응하지 않은 선수에게 벌금을 부과했습니다.

2023년에는 지미 버틀러와 딜런 브룩스가 미디어 접근 규정을 위반해 각각 2만 5천 달러 우리 돈 약 3천700만 원의 벌금을 냈습니다.

웸반야마는 27일 경기에서 26.7%의 낮은 야투 성공률을 기록했고, 리바운드로 6개를 잡는 데 그쳤습니다.

7전 4승제 시리즈에서 2승 3패로 탈락 위기에 몰린 샌안토니오는 내일 홈구장인 프로스트 뱅크 센터에서 6차전을 치릅니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
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