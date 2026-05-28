미국 뉴욕연방은행 "저소득층 식량 불안 급증…'K자형' 양극화 심화"

▲ 미국 마트

미국 경제가 견조한 성장세를 이어가는 중에도 저소득층을 중심으로 충분한 식품을 안정적으로 확보하지 못하는 '식량 불안'(food insecurity) 현상이 눈에 띄게 악화했다는 조사 결과가 나왔습니다.주식과 주택 자산 상승의 혜택을 누리는 고소득층과 달리, 고물가와 정부 지원 축소에 직면한 저소득층의 고통이 커지면서 이른바 'K자형' 경제 양극화가 뚜렷해지고 있다는 분석입니다.뉴욕 연방준비은행은 27일(현지시간) 발표한 보고서에서 지난해 10월과 올해 2월 실시한 소비자기대조사(SCE)를 분석한 결과, 식량 불안 지표가 코로나19 팬데믹 초기였던 2020년 6월과 비교해 눈에 띄게 악화했다고 밝혔습니다.식량이 떨어질 것을 걱정하거나 균형 잡힌 식사를 할 여유가 없다고 답한 가구 비율은 2020년 6월 4%에서 최근 10%로 높아졌습니다.전체 응답 가구의 4%는 실제로 음식 살 돈이 없어서 식사량을 줄이거나 끼니를 거르는 등 경제적 어려움을 겪고 있다고 답했습니다.이러한 식량 불안 현상은 유색인종과 소득·교육 수준이 낮은 가구, 자녀가 있는 가구에서 두드러졌습니다.비(非)백인 가구의 경우 식량이 부족하다고 응답한 비율이 2020년 6월 5.9%에서 최근 14.2%로 급증했습니다.연구진은 "K자형 구조의 상단은 높은 수준의 순자산 증가를 반영하지만, 하단은 치솟는 생활비를 감당하기 위해 저축을 인출해야 하는 중저소득층의 재정적 어려움을 나타낸다"고 설명했습니다.조사 결과 가계 지출을 위해 저축한 돈을 인출했다고 응답한 비율 역시 비백인 가구(19.1%)와 자녀가 있는 가구(18.0%)에서 두드러졌습니다.뉴욕 연은은 높은 생활비와 누적된 인플레이션, 팬데믹 시기 확대됐던 저소득층 지원 종료 등이 식량 불안을 악화시킨 배경이라고 진단했습니다.특히 식량 부족이나 끼니를 거른 경험이 있는 응답자들의 재정 전망이 비관적이었습니다.향후 1년 뒤 가계 형편이 악화할 것이라는 응답이 개선될 것이라는 응답보다 32.5%포인트 높게 나타났습니다.뉴욕 연은은 이러한 식량 불안의 확산이 미국 경제의 외형적 성장에도 소비자 심리가 계속해서 악화하는 배경 중 하나라고 지적했습니다.(사진=연합뉴스)