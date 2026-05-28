타이완 찾은 젠슨 황 "AI혁명 진원지…연 207조 원 투자"

▲ 젠슨 황 엔비디아 CEO

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 타이완을 'AI 혁명의 진원지'로 칭하며 대만에 연간 1천500억 달러(약 207조 원)를 투자하겠다고 밝혔습니다.27일(현지시간) 로이터 통신에 따르면 황 CEO는 이날 타이베이에서 열린 현지 본부( headquarter) 기공식 행사에서 "4∼5년 전 연간 100억∼150억 달러이던 타이완 투자가 이제 1천억 달러를 넘어 1천500억 달러로 늘어날 것"이라고 말했습니다.황 CEO는 타이완이 "AI 혁명의 진원지"라며 "칩과 패키징, AI 슈퍼컴퓨터가 모두 이곳에서 만들어진다"고 강조했습니다.타이완 타이난(臺南) 대만 출신인 황 CEO는 9살 때 미국으로 이민을 떠났습니다.이날 행사에는 그의 부모와 아내, 자녀들이 참석했습니다.엔비디아 타이완 본부는 올해 착공해 2030년 완공을 목표로 하며, 완공 후 4천 명을 고용할 계획입니다.세계 최대 반도체 위탁생산 업체인 TSMC와의 협력을 강화하는 한편 폭스콘, 위스트론, 콴타컴퓨터 등 AI 서버 제조 파트너와의 연대도 넓혀간다는 구상입니다.AMD도 지난 21일 타이완 AI 분야에 100억 달러(약 13조 8천억 원) 이상을 투자해 첨단 AI 칩 생산·조립 역량을 확대하겠다고 밝힌 바 있습니다.글로벌 AI 반도체 선두 기업들이 잇따라 타이완 투자를 확대하면서 AI 반도체 밸류체인의 대만 쏠림 현상은 한층 심화될 전망입니다.엔비디아와 AMD 모두 한국에 대한 별도의 직접 투자 계획은 내놓지 않은 가운데 타이완이 설계·제조·조립을 아우르는 통합 거점으로 부상하는 반면 한국은 HBM 등 부품 공급 역할에 집중되는 구도입니다.시가총액 5조 달러인 엔비디아는 향후 3∼5년 내 기업 가치가 더 높아질 것이라고 황 CEO는 전망했습니다..(사진=AP, 연합뉴스)