뉴욕증시 3대지수 동시 최고치 마감…올해 들어 처음

▲ 미국 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 트레이더들이 업무를 보는 모습

이란 전쟁 종전 협상 타결이 임박하고 호르무즈 해협 다시 열릴 것이란 기대감에 27일(현지시간) 뉴욕증시 3대 지수가 모두 사상 최고치로 마감했습니다.이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 182.60포인트(0.36%) 오른 50,644.28에 거래를 마쳤습니다.스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 1.24포인트(0.02%) 오른 7,520.36에, 기술주 중심의 나스닥지수는 전장보다 18.55포인트(0.07%) 오른 26,674.73에 각각 마감했습니다.S&P 500 지수와 나스닥지수는 이날 장중 약세를 보이다가 장 마감을 앞두고 낙폭을 만회하고 강보합으로 상승 전환했습니다.뉴욕증시 3대 지수는 이날 상승으로 모두 종가 기준 최고치 기록을 경신했습니다.뉴욕증시 3대 지수가 동시에 최고치를 경신해 마감한 것은 지난해 10월 28일 이후 7개월 만에 처음입니다.골드만삭스는 미국 기업들의 이익이 당초 전망보다 상향 조정되고 있다며 올해 연말 S&P 500 지수 목표치를 7,600에서 8,000으로 상향 조정했습니다.전날 시가총액 1조 달러를 돌파한 마이크론은 이날 3.64% 상승해 강세 흐름을 이어갔습니다.반면 엔비디아(-1.05%), AMD(-1.66%), 인텔(-1.42%) 등 다른 주요 반도체 종목은 약세를 보였습니다.반도체 업종은 최근 강한 랠리 이후 숨 고르기에 접어드는 모습입니다.반면 소비재·헬스케어 업종은 강세를 나타냈습니다.프록터앤드갬블이 3.17% 올랐고, 홈디포(2.35%), 나이키(2.31%), 유나이티드헬스(1.90%) 등이 이날 상승을 주도했습니다.클라크 캐피털 매니지먼트 그룹의 숀 클라크 최고투자책임자는 로이터에 "이처럼 큰 폭의 랠리 이후 잠시 숨 고르기가 나오는 것은 놀랍지 않다"며 "인공지능(AI) 관련 테마가 상승을 주도하고 있지만, 시장 전반이 랠리에 참여하고 있다는 사실을 간과할 수 없다"라고 평가했습니다.한편 호르무즈 해협 봉쇄 장기화로 고유가 상황이 장기화하는 가운데 시장은 28일 발표될 4월 개인소비지출(PCE) 가격지수 지표에 주목하고 있습니다.PCE 가격지수는 미 연방준비제도(Fed·연준)가 통화정책의 준거로 삼는 물가 지표입니다.국제 유가는 이란 국영매체가 종전 협상안 초안을 보도하면서 종전 합의가 임박했다는 기대감이 커지며 급락했습니다.브렌트유 선물은 전장 대비 5.3% 하락한 배럴당 94.29달러에, 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 전장 대비 5.6% 내린 배럴당 88.68달러에 각각 마감했습니다.WTI 선물 종가가 배럴당 90달러를 밑돈 것은 지난달 20일 이후 한 달여 만입니다.(사진=게티이미지)