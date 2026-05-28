박재현·김도영 홈런포…KIA 5연승

<앵커>



프로야구 KIA가 급상승세로 상위권 판도를 뒤흔들고 있습니다. 리그 최고 샛별로 떠오른 박재현과 간판스타 김도영의 홈런을 앞세워 5연승을 질주했습니다.



전영민 기자입니다.



<기자>



기선 제압은 1번 타자 박재현의 몫이었습니다.



1회 상대 선발 알칸타라의 초구, 높은 직구를 받아쳐 우중간 담장을 넘어가는 시즌 8호 솔로포를 터뜨렸습니다.



1회 선두 타자 '초구' 홈런은 올 시즌 처음이고, 박재현의 1회 리드오프 홈런은 올해만 두 번째입니다.



그리고 홈런 선두 김도영이 바통을 이어받았습니다.



1대 1로 맞선 4회 좌측 담장을 까마득하게 넘어가는 시즌 14호 솔로 아치를 그렸습니다.



나성범과 한준수의 연타석포를 비롯해 8회에만 무려 7점을 추가한 KIA는 선발 네일의 7이닝 8탈삼진 1실점 호투를 더해 키움을 꺾고 5연승을 달렸고, 3위 KT를 1경기 반 차로 추격했습니다.



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두산은 KT를 꺾고 4연패에서 탈출했습니다.



선발 벤자민이 7이닝 무실점 호투로 친정팀 KT를 울렸고, 카메론이 투런 홈런을 쏘아 올리며 승부에 쐐기를 박았습니다.



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LG는 7회 터진 문정빈의 2타점 적시 3루타로 롯데를 꺾고 4연승을 달렸습니다.



롯데 김태형 감독은 비디오 판독 후 항의해 퇴장당했습니다.



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선두 삼성은 7이닝 1실점으로 호투한 후라도를 앞세워 SSG를 8연패에 빠뜨렸고, NC는 8회 터진 권희동의 시즌 1호 투런포로 한화를 누르고 2연승을 달렸습니다.



(영상편집 : 황지영)