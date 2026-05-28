러시아 신형탄도미사일 맞은 우크라, 미국에 방공무기 지원 요청

▲ 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령

최근 러시아로부터 극초음속 탄도미사일 오레시니크의 공격을 받은 우크라이나가 미국에 방공무기 지원을 요청하고 나섰습니다.27일(현지시간) AFP, 로이터 통신 등에 따르면 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 전날 도널드 트럼프 미국 대통령에게 서한을 보내 러시아 탄도미사일 공격에 대응하기 위해 미국에 패트리엇 방공 시스템용 추가 미사일 제공을 요청했습니다.젤렌스키 대통령은 "탄도미사일 방어에 관해서는 거의 전적으로 미국에 의존하고 있다"며 "러시아의 테러에 맞서 필수적인 방어 수단인 패트리엇 PAC-3 미사일과 추가 시스템 확보를 도와달라"고 요청했습니다.젤렌스키 대통령은 북대서양조약기구(NATO·나토)의 우크라이나 무기 지원 프로그램인 '우크라이나 우선 지원목록'(PURL)을 통한 지원 속도가 직면한 위협을 따라가지 못하고 있다고 주장했습니다.현재 나토는 PURL을 통해 미국산 방위 장비를 공동 구매해 우크라이나에 제공하고 있습니다.러시아군은 지난주 오레시니크로 우크라이나 키이우의 빌라 체르크바를 타격했습니다.'개암나무'라는 뜻을 가진 오레시니크는 핵탄두와 재래식 탄두를 모두 탑재할 수 있으며, 최장 5천㎞ 사거리에 있는 목표물을 타격할 수 있는 것으로 알려졌습니다.러시아는 2024년 11월 드니프로 지역, 그리고 올해 1월 르비우 지역을 오레시니크로 공격한 바 있습니다.러시아-우크라이나 전쟁이 발발한 지 4년이 지난 가운데 미국이 주도한 협상 노력은 최근 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁과 동부 우크라이나 영토 통제 문제 등으로 진전이 이뤄지지 않으면서 난항을 겪고 있습니다.러시아와 우크라이나는 협상이 교착 상태에 빠진 이후 상대를 겨냥해 장거리 드론과 미사일 공격을 강화하고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)