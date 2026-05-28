국제유가, 이란 협상타결 기대고조에 급락…WTI 90달러 하회

▲ 국제유가

이란 국영매체가 종전 협상안 초안을 보도하면서 종전 합의가 임박했다는 기대감이 커지자 국제유가가 27일(현지시간) 급락했습니다.이날 ICE선물거래소에서 7월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 94.29달러로 전장 대비 5.3% 하락했습니다.뉴욕상업거래소에서 7월 인도분 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물 종가는 배럴당 88.68달러로 전장 대비 5.6% 내렸습니다.WTI 선물 종가가 배럴당 90달러를 밑돈 것은 지난달 20일 이후 한 달여 만입니다.이란 국영방송은 이날 양국이 협의 중인 MOU의 비공식 초안을 입수했다면서 미국이 이란 주변에 주둔한 병력을 철수하고 이란에 대한 해상 봉쇄를 해제하는 내용이 포함됐다고 보도했습니다.이란은 그 대가로 MOU 체결 한 달 안에 군함을 제외한 호르무즈 해협 통과 선박 수를 전쟁 이전 수준으로 복원하기로 약속했으나, 이란이 선박 항로 지정·관리를 맡고 오만이 이에 협조하기로 한다는 조건이 붙었다고 이 방송은 전했습니다.한편 미 백악관은 이란 주변에 주둔한 미군 병력 철수 내용이 초안에 포함됐다는 이란 매체 보도에 대해 "날조된 것"이라고 부인했지만, 시장 참가자들은 협상 타결이 가까워지고 있다고 평가했습니다.BOK파이낸셜의 데니스 키슬러 수석 부사장은 "원유 가격에 반영돼 있던 극단적인 글로벌 공급 부족 우려가 완화되기 시작한 것으로 보인다"라고 말했습니다.