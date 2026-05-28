JP모건 다이먼 "2년 안에 최대 30조 원 인수 기회 기대"

▲ 제이미 다이먼 JP모건체이스 최고경영자(CEO)

미국 최대 은행인 JP모건체이스가 최대 200억 달러(약 30조 원) 규모의 잠재적 인수·합병(M&A) 가능성을 시사했습니다.27일(현지시간) 블룸버그·로이터 통신 등에 따르면 제이미 다이먼 JP모건체이스 최고경영자(CEO)는 이날 미국 뉴욕에서 열린 번스타인 주최 콘퍼런스에서 "향후 2년 안에 100억~200억 달러를 투입해 무언가를 인수할 기회가 생길 수 있다고 본다"라고 말했습니다.다만 그는 "JP모건 주식을 포함해 가격들이 전반적으로 높다. 우리는 자본 운용에 있어 매우 인내심이 강하다"라며 신중한 입장을 내비쳤습니다.JP모건체이스는 2008년 금융위기 이후 베어스턴스, 워싱턴 뮤추얼 등 굵직한 은행들을 인수해 몸집을 불려 왔습니다.지난 2023년에는 실리콘밸리은행(SVB) 파산 사태 여파로 부실화한 퍼스트 리퍼블릭 은행을 인수하기도 했습니다.다이먼 CEO의 이날 발언은 도널드 트럼프 미 행정부와 연방준비제도(Fed·연준)의 은행 자본규제 완화로 미 대형 은행들이 추가 자본 여력을 늘려가고 있는 상황에서 나왔습니다.JP모건의 경우 은행 감독 당국의 규제 수준을 400억~500억 달러 상회하는 잉여 자본을 보유할 것으로 예상된다고 다이먼은 설명했습니다.다이먼은 1분기에 이어 2분기에도 투자은행(IB) 및 트레이딩 부문 실적이 전년 대비 10% 이상 성장세를 이어갈 것으로 예상했습니다.다이먼은 "M&A 분야는 몇 년 만에 최고의 해를 보내고 있고, 주식자본시장도 올해 대단할 것"이라며 "주관사들도 바쁘고 기업들도 바쁘다. 상당한 과열(exuberance)이 있다"라고 말했습니다.한편 JP모건은 이날 발표에서 2026년 연간 비용 전망치를 기존 1천50억 달러에서 1천60억 달러로 10억 달러 상향 조정했습니다.(사진=연합뉴스)